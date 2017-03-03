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Московский листок

Бунтующие заключенные отказались от пищи в ульяновской ИК-3

Опубликовано 03.03.2017 в разделе комментариев 0

протест фсин ульяновск
Бунтующие заключенные отказались от пищи в ульяновской ИК-3

В Ульяновской области заключенные дмитровградской исправительной колонии N3 в четверг, 2 марта, отказались принимать пищу. Представители ФСИН утверждают, что действия осужденных ничем не мотивированы, никаких жалоб от них не поступало. В то же время местные СМИ утверждают, что в ИК-3 произошел бунт и массовая попытка самоубийства.

"Сейчас обстановка там стабильная. Свои действия они не мотивировали. Заявлений и жалоб не поступало", - сказала начальник пресс-службы ФСИН по Ульяновской области Анастасия Щеглова, передает "УлПресса".

Ранее портал "Ульяновские лица" со ссылкой на собственные источники сообщил, что поздно вечером 1 марта в ИК-3 произошел бунт. 20 человек, отбывающих наказание, вскрыли себе вены, один - воткнул в горло гвоздь. Издание пишет, что причиной происшествия стал конфликт в колонии, продолжавшийся длительное время.

"Открытая Россия" со ссылкой на родственников осужденных передает, что заключенные объявили голодовку в знак протеста против ущемления своих прав. Спустя какое-то время их акцию протеста жестоко подавили - участники голодовки были избиты сотрудниками колонии.

Именно после этого около 20 заключенных вспороли себе животы, воткнули в горла гвозди и вскрыли вены. Неизвестно, была ли им оказана медицинская помощь и потребовалась ли кому-то госпитализация.

По словам родственников осужденных, конфликт между администрацией учреждения и отбывающими наказание начался еще осенью 2016 года, когда сотрудники ФСИН изъяли из камер разрешенные предметы и бытовую технику.

На официальном сайте УФСИН по Ульяновской области информация о происходящем в дмитровградской колонии отсутствует, однако опубликован отчет о приеме осужденных по личным вопросам, который члены ОНК и представители аппарата уполномоченного по правам человека в регионе провели в тюрьме УФСИН по области.

"На совместном совещании были подведены итоги работы, намечены пути дальнейшего взаимодействия по вопросам недопущения нарушения прав и законных интересов осужденных", - говорится в сообщении.

Напомним, тема злоупотреблений и пыток в пенитенциарной системе России вновь стала актуальной после того, как политический активист Ильдар Дадин, приговоренный к заключению за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, заявил о пытках и избиениях в карельской колонии N7. В ноябре 2016 года члены президентского Совета по правам человека посетили колонию и по итогам инспекции представили президенту РФ Владимиру Путину свой доклад. Правозащитники говорили о том, что руководство ФСИН препятствовало им во встречах с заключенными, жаловавшимися на пытки, незаконно запретило зафиксировать уличающие сотрудников ИК-7 показания. Эти и другие обстоятельства косвенно подтвердили справедливость утверждений о пытках.

Супруга Дадина Анастасия Зотова создала проект "Территория пыток", который объединил журналистов, правозащитников и адвокатов. В настоящее время на портале опубликованы десятки адвокатских опросов заключенных, которые говорят о применении к ним насилия.

Последнюю крупную попытку бунта пресекала ФСИН прошлым летом в исправительной колонии N35 в Хакасии. Инцидент произошел накануне вечером, 24 июля, в 22:30 (18:30 по московскому), сообщает сайт Главного управления ФСИН по региону. По данным сайта, более 100 осужденных забаррикадировались в спальном помещении отряда N5, требуя смягчение режима содержания. Личный состав УФСИН был поднят по тревоге. В ходе шестичасовых переговоров с заключенными им предлагались различные варианты разрешения ситуации, но силовики ничего не добились от бунтовщиков. Тогда руководством УФСИН было принято решение о проведении силовой операции. 

В 5:30 (01:30 по московскому) в понедельник, 25 июля, сотрудники сводного отряда УФСИН России по Хакасии провели спецоперацию. Она завершилась без потерь, пострадавших нет, отмечает УФСИН. Зачинщики беспордяков задержаны. В настоящее время обстановка в учреждении стабильная, ведутся оперативно-следственные мероприятия. 

По факту массовых беспорядков в колонии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), сообщает сайт республиканского СУ СКР. 

По предварительным данным, 22 июля в ИК-35 из карантина прибыл осужденный по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля), который и организовал совместно с еще несколькими заключенными массовые беспорядки в колонии. 

Массовые беспорядки начались 24 июля 2016 года в 22 часа 25 минут с участием 242 заключенных и были пресечены в 5 часов 30 минут следующего дня сотрудниками колонии.

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