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Московский листок

Подростковая наркомания в РФ выросла на 60%

Опубликовано 03.03.2017 в разделе комментариев 0

Подростковая наркомания в РФ выросла на 60%

В России около 640 тыс. человек являются наркозависимыми, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу на выездном заседании в Уральском федеральном округе. "Общее количество наркопотребителей не меняется в стране на протяжении последних почти лет и составляет 640 тыс. человек", - цитирует Интерфакс секретаря Совета безопасности.

По его словам, в минувшем году зафиксирован рост на 60% числа несовершеннолетних потребителей наркотиков.

"В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится более 165 тысяч, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом. Это почти четверть от всех заключенных", - сказал Патрушев.

В России за 2016 год совершено более 200 тыс. преступлений, связанных с наркотиками. Глава Совбеза добавил, что новые угрозы - синтетические наркотики и психоактивные вещества.

 



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