Доллар "разморозился" по весне: отвоёвывает утрачнные высоты и тянется к отметке "60"

Курс доллара США расчетами «завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:05 мск прибавил 7,5 копейки к предыдущему закрытию и достиг 58,88 руб. Курс евро к этому времени поднялся почти на 13 копеек до 61,9275 руб., свидетельствуют данные биржи. Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу «стоит обратить внимание на выступления представителей и членов ФРС (американского Центробанка — ред.) Чарльза Эванса, Джеффри Лэкера, Джерома Пауэлла, Стэнли Фишера и Джанет Йеллен».

«Если доходность 10-летних американских облигаций поднимется выше 2,50%, тогда стоит ожидать по нефти прорыва уровня $54,90 и повышения курса доллара до 59,20 руб., а затем до 59,90 руб. По паре евро/рубль ближайшее сопротивление проходит на уровне 62,13 руб.», — говорится в обзоре эксперта.

Впрочем, по его словам, «если доходность 10-летних американских облигаций останется ниже 2,50%, то, скорее всего, по доллару начнется общая коррекция». «В этом случае курс доллара вернется к уровню 58,35/50 и зафиксируется ложный пробой», — предполагает Антонов.

Тем временем, вместе с растущим долларом подросла и безработица в сырьевой империи.

Численность официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда за неделю увеличилась на 1,3% и составила 927 тыс. человек, передает РИА «Новости».

"С 15 по 22 февраля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,3% и составила 927 721 человек", - заявили в министерстве труда.

В ведомстве отметили, что за неделю рост численности безработных граждан наблюдался в 78 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Ненецком автономном округе, Севастополе, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике.

При этом, снижение численности безработных произошло в Калининградской, Липецкой областях, Чеченской, Чувашской республиках, Республике Мордовия.

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