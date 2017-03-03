Подозреваемого по делу об убийстве брата Ким Чен Ына отпустили на все четыре стороны

Полиция Малайзии освободила гражданина КНДР, ранее задержанного по подозрению в причастности к убийству единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама. Об этом передает агентство Bernama. Как сообщается, 47-летний Ли Чжон Чхоль будет доставлен в отдел миграции, после чего его депортируют из страны. Ранее власти заявили, что он должен покинуть Малайзию из-за недействительной визы. Накануне генпрокурор страны Мохамед Апанди Али сообщил, что следствие не нашло достаточных оснований для предъявления северокорейцу обвинений в убийстве, и он будет отпущен из-под стражи.

Гражданин КНДР был задержан 17 февраля по подозрению в причастности к смерти Ким Чон Нам. Как отмечает ТАСС, в ходе расследования выяснилось, что Ли Чжон Чхоль получил рабочую визу Малайзии четыре года назад, однако в самой компании, занимающейся пищевыми добавками, он не работал.

Сообщалось, что Ли Чжон Чхоль проживал на окраине Куала-Лумпура со своей женой и дочерью, которая учится в частном университете. Пресса писала, что он является экспертом в области химии. По данным СМИ, мужчина принимал участие в неких исследованиях в Калькутте, которые продолжались до 2011 года.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным властей Малайзии, смерть наступила от паралича, вызванного действием нервно-паралитического токсина VX. Мужчина скончался по дороге в больницу.

В течение суток после смерти Ким Чон Нама полиция Малайзии задержала двух подозреваемых девушек - 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшу и 29-летнюю гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. По данным прессы, на допросе одна из них, индонезийка, заявила, что считала, будто принимает участие в розыгрыше, за которое ей заплатили. Однако правоохранительные органы уверены, что девушки сознательно отравили брата Ким Чен Ына. Обеим подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве.

В рамках дела также были задержаны подданный Малайзии и гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль. Накануне стало известно, что малайзиец был отпущен под залог.

По данным следствия, еще четверо северокорейских граждан, подозреваемых в убийстве, покинули Куала-Лумпур в день инцидента и сейчас находятся в Пхеньяне. Они добирались на родину авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

В свою очередь, буржуазная Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью в аэропорту Куала-Лумпура старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Визовый режим с КНДР будет восстановлен 6 марта, сообщил в четверг вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди. Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

Напомним, разведка Южной Кореи считает, что организаторами убийства единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - являются сотрудники двух северокорейских министерств. Об этом, как сообщает Reuters, заявили в парламенте страны.

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