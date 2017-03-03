Митина роскошь не должна смущать дорогих россиян: это всё происки врагов, заявил газпромбанкир Елисеев

Один из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о секретной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, глава фонда "Дар", член совета директоров "Газпромбанка" Илья Елисеев заявил, что "недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований". Об этом говорится в заявлении однокурсника Медведева, полученном газетой "Ведомости" в ответ на просьбу прокомментировать расследование.

"Коммерческие и некоммерческие организации, в которых я выступаю акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях. Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны", - говорится в заявлении Елисеева.

Ранее ФБК направил в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК ("Получение взятки") и ст. 291 ("Дача взятки").

По данным ФБК, в августе 2010 года Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, "который организован и управляется Дмитрием Медведевым", Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества и договору дарения недвижимого имущества передал земельный участок в селе Знаменское Московской области с жилым домом. В ФБК отмечали, что председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева по юрфаку ЛГУ Илья Елисеев, гендиректором - еще один однокурсник, Алексей Четвертков. Приводилась оценочная рыночная стоимость имущества - 5 млрд рублей.

В своем втором заявлении ФБК попросил возбудить дело о растрате в отношении руководителя фонда "Дар". Этот фонд в нарушение закона безвозмездно передал свое имущество на неуставные цели, считают авторы расследования. По данным ФБК, в 2014 году "Дар" передал земельный участок в селе Миловка Ивановской области некоммерческому фонду "Градислава", а Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта - здание в селе Эсто-Садок в Сочи.

Генеральный директор АО "Сейм-Агро" Андрей Медведев, который, по данным ФБК, является двоюродным братом Дмитрия Медведева, в заявлении РБК назвал расследование фонда Навального "вымыслом и фольклором". По его словам, "со стороны указанного лица (Медведева) он не получал ни помощи, ни помех". "Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания", - заявил Андрей Медведев.

Расследование ФБК было опубликовано 2 марта. В нем Навальный назвал Елисеева одним из наиболее приближенных лиц к главе правительства. По данным фонда, Елисеев является председателем наблюдательного совета фонда "Дар", Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ), он также управляет агрокомплексом "Мансурово" и другими сельскохозяйственными предприятиями в Курской области. Пост президента ФСКИ с момента его создания в 2008 году занимает супруга премьера Светлана Медведева. Как говорилось в расследовании, Елисееву принадлежит и кипрский офшор Furcina, на который оформлены две яхты стоимостью 16 млн долларов.

От редакции: По большому счёту правящему классу было бы наименее затратно и вообще суетно - ввести сейчас же монархию, престолонаследие, какие-то легальные придворные статусы и привилегии, которые оградили бы таких господ, как Митя-премьер от посягательств черни. Преемник - это же почти монархический статус. В конце концов, они-то не балуются, как Навальный и его блохеры - они великой страной управляют. И с колен её поднимают - то поднимут, то опустят, в конце концов позиция такая есть даже в "Кама-сутре". Ну, и какого же чёрта им тут эти муравьишки из-под ног что-то зудят, мешают вести страну к процветанию путём Трубы? Да, собственность есть, да, она, частная собственность, в которую превращена бывшая социалистическая, - основа стабильности в обществе. Её, элитную, охраняют не только кремлёвские пиар-структуры, но и Росгвардия, армия, полиция, суды.Что, Навальный против частной собственности? Нет? Тогда зачем вякать "А"? Пора и "Б" сообразить.

Не национализировать же всё это, созданное кропотливым трудом господ миллионеров и миллиардеров путинского круга? Не во дворцы же пионеров превращать всё это эксклюзивное великолепие? Тут же вам давно не социализм, не равенство и не братство, поэтому одним "денег нет, но вы держитесь", а вот другим - дворцы, яхты и так далее. С 1991-го мы живём именно в эту сторону и удивляться тут даже стыдно как-то. Мы же не хотим, как век назад, повторения кровавой национализации безбожными большевиками всего, кровно заработанного господами предыдущими эффективными менеджерами - николаевско-романовского призыва? Вон, по реституции наконец-то возвращаем попам всё, незаконно у них отобранное ашпидами, которые Расею умучили. Ну, так и терпите тогда, ведь серединки не бывает. А чтоб сподручней терпеть было, можно и монархию ввести - вон, Турция-то почти смогла уже. Давно пора - вот и Жириновский уже, на заре 17-го года, как тот утренний петух, пропел "Боже, царя храни"...

Д.Ч.

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