Ожидающий экстрадиции банкир Пугачёв хочет, чтобы Путина судили в Гааге

Живущий за границей российский банкир и экс-сенатор Сергей Пугачев, обвиняемый на родине в хищении 28 млрд рублей клиентов основанного им Межпромбанка, подал иск к РФ в Международный арбитражный трибунал в Гааге с обвинением в незаконной экспроприации его собственности и с требованием компенсации в 12 млрд долларов. Он попросил вызвать в суд премьера РФ Дмитрия Медведева, главу "Роснефти" Игоря Сечина, бывшего министра финансов Алексея Кудрина и экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает радио "Свобода".

Как сообщил "Свободе" сам Пугачев, действующих и бывших членов правительства он намерен вызвать в качестве свидетелей. "Пока это предварительный список, он будет гораздо шире. Помимо названных лиц, в него входят председатель Центробанка в 2002 - 2013 годах Сергей Игнатьев, бывший управделами президента Владимир Кожин, вице-премьер Дмитрий Козак. "Улюкаев, который сейчас находится под домашним арестом и который выполнял указания Путина, приведшие к тому, что мне не выплатили ни цента", как уточнил Пугачев, ссылаясь на собственные источники "хотел деньги выплатить, но не получилось".

Банкир отрицает выдвинутые против него обвинения и настаивает, что кампания против него была инициирована лично президентом РФ Владимиром Путиным. Путин тоже есть в списке, но "как глава государства он обладает иммунитетом от судебных преследований и от участия в судебных процессах, так что на заседаниях трибунала он присутствовать, скорее всего, не будет", посетовал банкир.

"Именно Владимир Путин является бенефициаром всей этой кампании, связанной с экспроприацией всех моих активов в России, - заявил Пугачев. - Все заседания правительства, все переговоры вел лично Путин. Он же подписывал все бумаги и договаривался со мной о ценах на активы, деньги за которые так и не были выплачены. Более того, лично Путин был инициатором того, чтобы я продал активы, мотивируя это тем, что я якобы являюсь иностранцем. Конечно, это был лишь предлог".

Он добавил, что не встречался с Путиным после того, как перестал приезжать в Россию, но продолжал периодически "общаться через общих знакомых". "Я передаю ему письма, в том числе и официальные. Путин полностью в теме", - заявил Пугачев, опровергая слова путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что президент не в курсе этого дела.

Путин лично предложил "продать все" в России и уехать

Некогда близкий к Путину банкир затруднился объяснить, с чем связано охлаждение к нему президента, но уточнил, что "закадычными друзьями" они не были. "Мы не были единомышленниками. Владимир Путин - человек закрытый. Почему так получилось, почему впоследствии возникла эта неприязнь, трудно сказать".

В то же время, как утверждает Пугачев, Путин лично сделал ему "предложение, от которого нельзя было отказаться: продать все, что у меня было в России". "И хотя после этого в решениях и переговорах участвовало чуть ли не полправительства, Путин по-прежнему всем руководил. И решение не платить было принято, конечно, Путиным, а не каким-то клерком или Сечиным", - отметил Пугачев.

По словам Пугачева, предложение Путина "было зафиксировано на бумаге с его личной подписью", причем это было сделано в его присутствии. "При этом он попросил меня представить кое-какие заявления, обращения, документы, которые он также подписал. По этому поводу было несколько встреч. После этого все это превратилось в поручения ФСБ, прокуратуре, Следственному комитету, у меня сохранились многочисленные протоколы", - рассказал он.

2 марта генпрокуратура РФ обратилась к французским властям с просьбой о выдаче Пугачева. Он уточнил, что "во Франции не существует процедуры рассмотрения такого рода просьб в отношении граждан страны", поэтому эта просьба не рассматривается. "Франция не экстрадирует своих граждан. Нет такой юридической процедуры", - пояснил Пугачев.

Пугачев входил в список российских долларовых миллиардеров и пользовался репутацией "банкира православных силовиков". В 2008 году журнал Forbes оценивал его состояние в два млрд долларов - тогда бизнесмен занимал 50-е место в рейтинге богатейших россиян.

Он являлся главным бенефициаром обанкротившегося в 2010 году "Межпромбанка". В ходе проверки кредитной организации выяснилось, что значительная часть выданных кредитов не была обеспечена залогами. Банк России отозвал у "Межпромбанка" лицензию. В январе 2011 года главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства "Межпромбанка". Дело было возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое являлось конкурсным управляющим банка. Ущерб оценивается примерно в 100 млрд рублей (1,5 млрд долларов).

C 2010 года Пугачев обвинялся по статье "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере" УК РФ. В 2014 году АСВ подало иск в лондонский суд. 15 июля 2014 года вышел судебный приказ об аресте его активов по всему миру на сумму 1,171 млрд фунтов. Часть его активов была продана АСВ.

Интерпол по запросу России объявил Пугачева в международный розыск. C 2015 года находится во Франции, куда уехал из Великобритании, "чтобы избежать раскрытия сведения о своих активах". В феврале 2016 года Высокий суд Англии приговорил банкира заочно к двум годам тюрьмы за неуважение к суду и выплате 75% судебных издержек.

"Сегодня, 2 марта, заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян направил в Министерство юстиции Французской Республики запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева", - приводит ТАСС сообщение представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Интерпол по запросу России объявил Пугачева в международный розыск. В мае 2015 года охрана банкира обнаружила треккинговое устройство в его машине, о чем было заявлено в полицию. В июне 2015 года Пугачев уехал из Великобритании во Францию в нарушение приказа Высокого суда, согласно которому ему было запрещено покидать пределы юрисдикции. Пугачев утверждает, что нарушил запрет на выезд из Британии, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи. Британские власти выдали ордер на его арест.

По данным АСВ, Пугачев с 2015 года находится во Франции, куда уехал из Великобритании, "чтобы избежать раскрытия сведения о своих активах".

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