Охранка потребовала заочно арестовать беглого на Украину зюгановца Вороненкова

Следственный комитет РФ просит заочного ареста для экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. "В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемого Вороненкова Д. Н. Рассмотрение состоится сегодня в 15:00 мск", - сказала она.

Экс-депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков входил во фракцию КПРФ. СК РФ в декабре 2014 года направил в парламент материалы о лишении его депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. Постановление о привлечении Вороненкова к ответственности в качестве обвиняемого в совершении преступлений было вынесено 15 февраля 2017 года.

Денис Вороненков в настоящее время скрывается от следствия, он объявлен СК РФ в федеральный розыск. По данным украинских СМИ, в декабре 2016 года экс-депутат уехал жить в Киев, где получил гражданство. Вороненков дал на Украине несколько интервью, в которых сделал несколько резких антироссийских заявлений.

Вороненков связал эмиграцию с ФСБ и сфабрикованным делом против него

По словам экс-парламентария, он был вынужден эмигрировать в соседнее государство вместе с женой из-за преследования со стороны Федеральной службы безопасности России. ФСБ не простила Вороненкову работы в Наркоконтроле под руководством генерала Виктора Черкесова, когда он и его сотрудники "доказали, что контрабандистами непосредственно являются высокопоставленные руководители ФСБ, которые доставляли эти грузы прямо на адрес своей воинской части". "Это дело стало известно как дело о фирме "Три кита", - рассказал бывший депутат Госдумы РФ.

По его словам, именно ФСБ пролоббировала отставку Черкесова и ликвидацию ФСКН, а сам он понял, что "Путин не любит, когда сор выносят из избы, если этот сор касается его ближайших друзей, которым коррупция, как выяснилось, разрешена".

Свой приход в Госдуму Вороненков объяснил отсутствием возможности повлиять на жизнь в стране другим образом. Но и на новом месте работы он увидел, что "Госдума - это ничто, всем управляет ФСБ". "Отдельная группа лиц в этом ведомстве узурпировала силовые полномочия от имени государства", - цитирует МК заявление экс-депутата.

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