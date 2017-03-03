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Московский листок

Министр юстиции Петренко в пылу декоммунизации лишит Украину границ

Опубликовано 03.03.2017 автором Мирослава Бердник в разделе комментариев 1

украина декоммунизация
Министр юстиции Петренко в пылу декоммунизации лишит Украину границ

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о намерении инициировать изменения к закону о декоммунизации, которые будут предусматривать отмену действия нормативных актов принятых во времена СССР.  Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «Укринформ».

«Я обращусь в парламент, чтобы внести соответствующие изменения в закон о декоммунизации и прописать то, что все акты, которые принимались на базе УССР или СССР, прекращают свое действие», – заявил он.  Петренко отметил, что сегодня действует норма, которая отмечает, что в правовом поле применяются нормативные акты, которые принимались до 1991 года, которые не противоречат действующему законодательству.

«Но творчество и таланты наших бюрократов такие, что они умудряются использовать старые советские акты и говорят, что те действительно не противоречат законодательству, но точно действующему законодательству не помогают», – считает министр юстиции.

Украинский Минюст, видимо, не в курсе, что согласно закону о правопреемстве Украины сегодняшняя Украина является правонаследницей УССР.

В том числе, там есть такая статья:

"Статья 5. Государственная граница Союза ССР, отграничивающая территорию

Украины от других государств, и граница между Украинской ССР и

Белорусской ССР, РСФСР, Республикой Молдова по состоянию на 16 июля

1990 года является государственной границей Украины".

Т.е. отменяя одним махом законы УССР и СССР, действующие сейчас на Украине, отменят и сегодняшние границы Украины, полученные в наследство от УССР, я уже молчу о передаче Крыма Украине.

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Всего комментариев к статье: 1
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Снова вернулись в гуляй поле...
Это что?! написал 03.03.2017 17:44
...И махновщину. Государства нет. Есть территория 404.
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