Министр юстиции Петренко в пылу декоммунизации лишит Украину границ

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о намерении инициировать изменения к закону о декоммунизации, которые будут предусматривать отмену действия нормативных актов принятых во времена СССР. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «Укринформ».
«Я обращусь в парламент, чтобы внести соответствующие изменения в закон о декоммунизации и прописать то, что все акты, которые принимались на базе УССР или СССР, прекращают свое действие», – заявил он. Петренко отметил, что сегодня действует норма, которая отмечает, что в правовом поле применяются нормативные акты, которые принимались до 1991 года, которые не противоречат действующему законодательству.
«Но творчество и таланты наших бюрократов такие, что они умудряются использовать старые советские акты и говорят, что те действительно не противоречат законодательству, но точно действующему законодательству не помогают», – считает министр юстиции.
Украинский Минюст, видимо, не в курсе, что согласно закону о правопреемстве Украины сегодняшняя Украина является правонаследницей УССР.
В том числе, там есть такая статья:
"Статья 5. Государственная граница Союза ССР, отграничивающая территорию
Украины от других государств, и граница между Украинской ССР и
Белорусской ССР, РСФСР, Республикой Молдова по состоянию на 16 июля
1990 года является государственной границей Украины".
Т.е. отменяя одним махом законы УССР и СССР, действующие сейчас на Украине, отменят и сегодняшние границы Украины, полученные в наследство от УССР, я уже молчу о передаче Крыма Украине.
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Это что?! написал 03.03.2017 17:44