Кофе станет допингом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что кофеин может пополнить список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018 году. По его словам, если он войдет в запрещенный список, то ФМБА будет вынуждена рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты.

«Пока он не внесен, но это теоретически может произойти уже и в этом году», — подчеркнул Уйба.

- Дальше уже начинается не спорт, а маразм, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вы ловите спортсмена с чашечкой кофе, стаканом чая или баночкой "Кока-колы" и вот он уже дисквалифицирован, он мерзавец и позор нации. Но тогда нужно идти дальше - запретить витамины С и В, и даже горячую воду - все это стимулирует обмен. Можно вообще запретить спортсменам жрать, особенно употреблять сахар и белковую пищу. Я конечно против "химии" в спорте, она не приводит ни к чему хорошему, кроме инвалидизации бывших чемпионов и международных мастеров. Но есть все же грани разумного. Нельзя запретить всё.