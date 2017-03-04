Когда Гагарин летал в космос, в западной Европе умирали от голода сотни детей

В Ирландии обнаружено массовое захоронение детей, умерших в 1950-х годах. Как сообщает Associated Press, на территории бывшего приюта, находивщегося в распоряжении католического религиозного ордена Бон-Секур. были найдены останки 800 детей, погребенных в 20 отдельных камерах. Исследователи из правительственной комиссии установили, что погибшим детям было от 35 недель до трех лет. По предварительным данным, они умерли от голода и болезней. Приют закрыли в 1961 году.

Упс! Это происходило уже через четыре года после того, как в 1957 году было подписано соглашение об Общем рынке в Европе. А через 12 лет Ирландия уже вошла в ЕЭС.

Представим себе: какая-нибудь Украина или Белоруссия подает заявку в ЕС, но тут обнаруживается, что сотни детей там умирают от голода, и их тайно прикапывают во дворе приюта... Думаю, делегация этой страны летела бы из Брюсселя, обгоняя собственный визг. А для "настоящих" европейцев это не препятяствие - не думаю, что социально-экономическая ситуация в Ирландии была секретом для европейской бюрократии.

В СССР в это время Гагарин полетел в космос, провели денежную реформу и вовсю осваивалась целина, а в Великобритании и Ирландии все еще распределяли по талонам продукты питания. Это известно. А теперь, оказывается, дети умирали от голода, много детей...

Ирландия уже стала недавно источником информации о происхождении рабства в США. Оказывается, первыми рабами на плантациях были... абсолютно белые ирландцы. Европейцы. Англо-саксы разводили их как скот, выменивали и скрещивали с более выносливыми неграми из Африки.

Теперь, оказывается, "просвещенная Европа" прятала своих умерших от голода детей. Причем совсем недавно по историческим меркам - я уже родился тогда... Но меня кормили рыбьим жиром, наблюдали в поликлинике и таскали мне В-гречу и Б-кефир с молочной кухни - как всем (!) тогдашним младенцам.

А в Ирландии, за десяток лет до вступления ЕЭС тайно хоронили умерших от голода детишек.

Вы все еще хотите в Европу? А мне вот все больше хочется в тоталитарный, суровый и милитаризированный СССР. Где, как говорил Леонид Ильич Брежнев, единственным привилегированным классом являются дети.