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Московский листок

Когда Гагарин летал в космос, в западной Европе умирали от голода сотни детей

Опубликовано 04.03.2017 автором в разделе комментариев 3

европа голод ирландия
Когда Гагарин летал в космос, в западной Европе умирали от голода сотни детей

В Ирландии обнаружено массовое захоронение детей, умерших в 1950-х годах. Как сообщает Associated Press, на территории бывшего приюта, находивщегося в распоряжении католического религиозного ордена Бон-Секур. были найдены останки 800 детей, погребенных в 20 отдельных камерах. Исследователи из правительственной комиссии установили, что погибшим детям было от 35 недель до трех лет. По предварительным данным, они умерли от голода и болезней. Приют закрыли в 1961 году.

Упс! Это происходило уже через четыре года после того, как в 1957 году было подписано соглашение об Общем рынке в Европе. А через 12 лет Ирландия уже вошла в ЕЭС.

Представим себе: какая-нибудь Украина или Белоруссия подает заявку в ЕС, но тут обнаруживается, что сотни детей там умирают от голода, и их тайно прикапывают во дворе приюта... Думаю, делегация этой страны летела бы из Брюсселя, обгоняя собственный визг. А для "настоящих" европейцев это не препятяствие - не думаю, что социально-экономическая ситуация в Ирландии была секретом для европейской бюрократии.

В СССР в это время Гагарин полетел в космос, провели денежную реформу и вовсю осваивалась целина, а в Великобритании и Ирландии все еще распределяли по талонам продукты питания. Это известно. А теперь, оказывается, дети умирали от голода, много детей...

Ирландия уже стала недавно источником информации о происхождении рабства в США. Оказывается, первыми рабами на плантациях были... абсолютно белые ирландцы. Европейцы. Англо-саксы разводили их как скот, выменивали и скрещивали с более выносливыми неграми из Африки.

Теперь, оказывается, "просвещенная Европа" прятала своих умерших от голода детей. Причем совсем недавно по историческим меркам - я уже родился тогда... Но меня кормили рыбьим жиром, наблюдали в поликлинике и таскали мне В-гречу и Б-кефир с молочной кухни - как всем (!) тогдашним младенцам.

А в Ирландии, за десяток лет до вступления ЕЭС тайно хоронили умерших от голода детишек.

Вы все еще хотите в Европу? А мне вот все больше хочется в тоталитарный, суровый и милитаризированный СССР. Где, как говорил Леонид Ильич Брежнев, единственным привилегированным классом являются дети.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Векторы разные написал 04.03.2017 01:25
Как все изменилось. Теперь там цивилизация. А в стране Гагарина с первой чеченской братоубийственные войны не прекращаются. Сколько тысяч детей убито? Сколько миллионов не родилось?
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(без названия)
Нроду написал 04.03.2017 01:23
Поклонская: В Крыму замироточил бюст Николая Второго. Так что на Николашку бочку не катите, вон, мироточит.
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(без названия)
!!!NE SPIT-TOT-BOG!& написал 04.03.2017 01:15
"Теперь, оказывается, "просвещенная Европа" прятала своих умерших от голода детей."
"Царь Петро без дел сидел.
Мир увидеть захотел.
Приоткрыл окно в европу
И в окне увидел цивилизованное общество..."
\\//\\//"В Ирландии обнаружено массовое захоронение детей, умерших в 1950-х годах. Как сообщает Associated Press, на территории бывшего приюта, находивщегося в распоряжении католического религиозного ордена Бон-Секур. были найдены останки 800 детей, погребенных в 20 отдельных камерах. "
- Таки катюки, (кака и протюки) - всегда были, есть и будут фашистами! Таки вот взять рагулей-недочеловеков из ССгаличины, способных для развлечения перепилить двуручной пилой живого человека! Таки они же без благословения католического попа-фашиста и пе-нуть не могут! То таки да!
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