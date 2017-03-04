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Московский листок

Собака спасла ребенка от его собственной матери

Опубликовано 04.03.2017 в разделе комментариев 0

Собака спасла ребенка от его собственной матери

В австралийском штате Новый Южный Уэльс 27-летняя женщина привела на реку Муррей двух своих детей, чтобы утопить, однако на неё набросилась собака и помешала ей, сообщает News.com.au.

Один ребенок все же погиб, но второму удалось выжить.

Любопытно, что позднее женщина обратилась в полицию в связи с нападением собаки.

В настоящее время ей предъявлено обвинение «в покушении на убийство». Во время судебного слушания она заявила, что «должна была утопить своих детей» и отказалась от освобождения под залог.



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