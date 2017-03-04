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Московский листок

Клиенты лишённых лицензий банков Татарстана вручили властям ультиматум

Опубликовано 04.03.2017 в разделе комментариев 0

Клиенты лишённых лицензий банков Татарстана вручили властям ультиматум

Клиенты лишенных лицензии татарстанских банков, собравшиеся в субботу утром на площади Свободы в Казани у здания кабинета министров Татарстана, передали премьер-министру республики Ильдару Халикову, который занимал пост совета директоров Татфондбанка, ультиматум с требованием опротестовать решение ЦБ и возвратить средства клиентов этих банков.

"Я ему передала ультиматум, который состоял из двух пунктов: опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий Татфондбанка и Интехбанка, и второе требование - выплатить всем кредиторам банков денежные средства в полном размере", - цитирует Интерфакс активистку Александру Лиманову.

По ее словам, пострадавшие вкладчики намерены устраивать митинги в Казани до тех пор, пока не решится их проблема. «Мы подали (заявки) на каждый день, начиная со вторника», - сообщила она.

Ранее в субботу на собрании пострадавших клиентов, которое началось в 08:00 в здании Торгово-промышленной палаты, участники приняли решение отправиться к зданию кабинета министров.

Также инициативная группа пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка разместила в интернете обращение к Владимиру Путину с требованием отправить премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова в отставку. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org. «Согласно федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", целью деятельности председателя совета директоров акционерного общества, является организация работы совета директоров, которая обеспечит достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав интересов акционеров и клиентов банка», - говорится в петиции. Ее авторы считают, что к отзыву лицензии привела «профессиональная некомпетентность и профессиональная непригодность» господина Халикова.

Напомним, в пятницу Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности сразу у трех татарских банков: Интехбанка, "Анкор банка" и Татфондбанка. Все кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. АСВ уже проинформировало о начале возмещения по депозитам, хранящимся в банках, и кредитных организациях, где эти вклады можно получить.

По данным ЦБ дыра в капитале крупнейшего республиканского банка - Татфондбанка по состоянию на 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. «До введения временной администрации размер дыры оценивался в 43 млрд рублей. Временная администрация выявила, что дыра была больше», - заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. Ситуация, по ее данным, ухудшилась после проведения в декабре 2016 года ряда операций, в том числе вывода активов. Она отметила, что проблема банка состояла в том, что 2/3 кредитов он бывал предприятиям, подконтрольным председателю правления Роберту Мусину, которые оказались неплатежеспособны.

В январе стало известно, что 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка обманным путем превратились в клиентов дочерней инвесткомпании банка — «ТФБ-Финанс». При этом вкладчики банка считали, что лишь перезаключают договор вклада с банком. В итоге более 100 человек лишились возможности требовать страхового возмещения от АСВ и вынуждены будут доказывать свою правоту в суде.

 



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