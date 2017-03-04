У Поклонской замироточил бюст

С утра этот шедевр посмотрело уже 3,5 тысячи человек только в ФБ.

Воспроизведу только некоторые комментарии:

- Oksana Fransa Ей бы головой приложиться к этому бюсту...

- Елена Власова ну ладно, если она была бы просто городской сумасшедшей, но она же законы принимает и огромную зарплату за это получает, вот за этот мрак. стыдобище то какое

- Петр Лейцанс подкинула задачи, гундяеву)) то ли бюст объявить святым, то ли прокуратуру))))

- Татьяна Васильева она не в курсе, что у нас уже другой государь?

- Анна Рубинина Люди! В каком веке мы живем? Как вообще это можно обсуждать? Как такие люди могут для нас издавать законы??

- Самвел Абгарян Учёные действительно не смогут объяснить то, что видят и знают сотрудники прокуратуры, особенно Крымской

- Myroslav Lukach Когда-то русский царь Петр I, сделал чудо о из чудес - приказал, "Ежели у какого попа в приходе замироточит икона, то у него из зада будет "мироточить"." И, о чудо!!! Сразу все иконы прекратили мироточить

- Ирина Пахомова Вроде для госслужбы справка от психиатра перед закрытием мед формы нужна)))

От редакции: В целом, конечно, радует здравомыслие сограждан - ни одного поста на тему "сейчас берем билет и едем прикладываться к бюсту". Интересно, а где было их здравомыслие, когда они голосовали за это чудо? Ведь 75 процентов мест в Думе у партии Поклонской! Да-да, теперь именно она лицо "Единой России" однозначно.

Впрочем, может быть придет опровержение от патриархии. А, господин Легойда? Вот когда г-н Зюганов публично восхитился "чудом" святого огня в Кувуклии, патриархия деликатно разъяснила, что это такая традиция, селитра etc.

Или может разъяснение от фракции ЕР, что депутат Поклонская высказывает исключительно свою точку зрения, а фракция психически в целом здорова? Ну, например, устами Яровой или Мизулиной. Милонова можно еще...

Ну или хотя бы заявление от верующих, что такое видео оскорбляет их чувства, поскольку выставляет полными кретинами и мракобесами. Вот мои чувства - оскорбляет.

Но некоторая такая мыслишка закрадывается... А может быть генерал Поклонская просто так стебется, троллит "по черному" кремль, духовные скрепы и прочую фофудью?

Кстати, назначал ее лично Путин, это его прерогатива, пусть и формальная. Вот и вопрос - он сам тоже такой или тоже троллит нас "по черному"?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск