Бунты клиентов обанкроченных банков потихоньку "зажигаются" на карте Путинской России

Клиенты банков Татарстана, у которых ЦБ накануне отозвал лицензию ("Татфондбанк" и "Интехбанк"), пришли к зданию правительства республики на площади Свободы в Казани и потребовали вернуть им деньги. На решение вопроса граждане отвели властям три дня.

Недовольные клиенты банков пришли к зданию правительства Татарстана и вручили премьер-министру республики Ильдару Халикову ультиматум с требованием вернуть им деньги, сообщает ТАСС. Также возмущенные граждане потребовали опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензии "Татфондбанка" и "Интехбанка".

"Нас зашло в здание правительства четверо, принял премьер-министр Халиков. Мы передали ему ультиматум с требованием опротестовать решение Центробанка об отзыве лицензии Татфондбанка и Интехбанка, а также возместить всем пострадавшим потерянные деньги в полном объеме за счет бюджета и государственных корпораций", - рассказал Марсель Шамсутдинов, один из вручавших требования.

По его словам, также недовольные клиенты потребовали создать рабочую комиссию по реализации предъявленного правительству ультиматума. Срок на исполнение требований - три дня, отметил Шамсутдинов.

Активистка Александра Лиманова подтвердила "Интерфаксу", что передала премьеру Татарстана ультиматум из двух пунктов.

Всего у здания правительства, по приблизительным оценкам, собралось около 100 человек. По данным МВД, собрание было не санкционировано, точное количество протестующих уточняется.

При этом задержаний не было, сообщил "Интерфаксу" представитель полиции. Число собравшихся собеседник агентства не уточнил. По его словам, к 10 часам утра люди уже разошлись с площади Свободы. Решение пойти к зданию правительства было принято спонтанно на собрании пострадавших клиентов в здании Торгово-промышленной палаты, которое началось в 08:00.

После передачи своих требований правительству вкладчики направились к зданию компании "ТАИФ", которая ранее заявляла о планах выступить стратегическим инвестором "Татфондбанка". По словам активиста Дмитрия Бердникова, клиенты банка хотели встретиться с руководством компании и обсудить возможность зарезервировать 100 млрд рублей на депозите компании для ведения переговоров с ЦБ по оздоровлению "Татфондбанка". В результате руководство "ТАИФ" к вкладчикам не вышло.

На кануне был арестован председатель правления "Татфондбанка" Роберт Мусин. Его отправили под арест до 16 апреля. Мусин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Согласно данным отчетности, по величине активов «Татфондбанк» занимал 42-е место в банковской системе РФ.

Интехбанк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Центробанк, как и в случае с Татфондбанком банком, отказался спасать Интехбанк из-за низкого качества активов. По величине активов Интехбанк на 1 февраля этого года занимал 138 место в рейтинге российских кредитных организаций.

Напомним, что порою и "выведенные из игры" банкиры контратакуют. Живущий за границей российский банкир и экс-сенатор Сергей Пугачев, обвиняемый на родине в хищении 28 млрд рублей клиентов основанного им Межпромбанка, подал иск к РФ в Международный арбитражный трибунал в Гааге с обвинением в незаконной экспроприации его собственности и с требованием компенсации в 12 млрд долларов. Он попросил вызвать в суд премьера РФ Дмитрия Медведева, главу "Роснефти" Игоря Сечина, бывшего министра финансов Алексея Кудрина и экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает радио "Свобода".

Как сообщил "Свободе" сам Пугачев, действующих и бывших членов правительства он намерен вызвать в качестве свидетелей. "Пока это предварительный список, он будет гораздо шире. Помимо названных лиц, в него входят председатель Центробанка в 2002 - 2013 годах Сергей Игнатьев, бывший управделами президента Владимир Кожин, вице-премьер Дмитрий Козак. "Улюкаев, который сейчас находится под домашним арестом и который выполнял указания Путина, приведшие к тому, что мне не выплатили ни цента", как уточнил Пугачев, ссылаясь на собственные источники "хотел деньги выплатить, но не получилось".

Банкир отрицает выдвинутые против него обвинения и настаивает, что кампания против него была инициирована лично президентом РФ Владимиром Путиным. Путин тоже есть в списке, но "как глава государства он обладает иммунитетом от судебных преследований и от участия в судебных процессах, так что на заседаниях трибунала он присутствовать, скорее всего, не будет", посетовал банкир.

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