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Московский листок

Португалия считает неурожайные 1932-33-й годы в СССР "геноцидом" исключительно украинского народа

Опубликовано 04.03.2017 в разделе комментариев 0

украина ссср позор голодомор португалия
Португалия считает неурожайные 1932-33-й годы в СССР "геноцидом" исключительно украинского народа

Президент Украины поблагодарил Португалию за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом. Соответствующее решение принял португальский парламент в ходе голосования. Причем депутаты-коммунисты выступили против.

Порошенко опубликовал благодарность на своей странице в Facebook. "Сегодня парламент Португалии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо за это решение. На протяжении последних лет десятки стран мира официально подтвердили, что квалифицируют это преступление тоталитарного режима как геноцид. Очень важно, чтобы правду знали не только мы, но и по всему миру", - написал президент Украины.

С предложением о признании Голодомора геноцидом выступила Социал-демократическая партия, сообщило португальское издание Noticias ao Мinuto. По мнению парламентариев геноцид стал следствием "тоталитарного коммунистического режима Сталина, который был причиной гибели около семи миллионов украинских граждан".

При этом против данной инициативы проголосовали депутаты от Португальской коммунистической партии.

От редакции: Реванш реакционной буржуазии не только в Украине, но и в РФ - держится на мифах. Поэтому признание мифа реальностью - это всегда подарок власти. Как мог быть всеобщий голодный 1932-й год геноцидом именно и только украинского народа - вопрос риторический. Буржуазия, воцарившаяся в УССР на костях пролетарской власти, нуждается в моральном оправдании своей диктатуры в союзе с нацистами - потому и готова низко кланяться каждому другому буржуазному государству, готовому уверовать в государствообразующий миф. Где-то в тех же краях, говорят украинские депутаты, и недвижимость самого Порошенко, готового при наступлении иных общственных сил на власть в Украине, бежать в Испанию при первой возможности.

Особенно тут поражает та "искренность" и истовость, с которой жирномордые миллионеры и миллиардеры нынешней Украины готовы переживать за судьбы беднейших крестьян, которых тот голод коснулся в первую очередь (а в САСШ тем временем топили баржи с зерном и фруктами, чтобы даже своим беднякам не достались, чтоб цен не снижать, но это, как и позиция Лиги наций, не пожелавшей помогать СССР, не смущает нынешних властителей Украины, дружных с США). Миф этот, голодоморный - кормящий паразитов, морально их власть фундирующий, классово выгодный! Кормящий именно эксплуататоров, которые из каждой исторической ошибки или неудачи диктатуры пролетариата даже век спустя извлекают многолетние прибыли на своём островке СССР. Таковы реалии постСССРии. Кстати, на стеле жертв голодомора в Киеве есть фамилии людей из избирательных списков нулевых годов - это проверенный факт. То есть в миф вплетали всё, что скоро попадалось под руку... Ну, а вот как было дело на самом деле, и почему из-за необходимости ударной индустриализации СССР пережил голод 1932-33 годов - в материале ниже, подробно и аргументированно.

Д.Ч.

Материал по теме:

Миф о голодоморе и выбор между экспортом и импортом зерна в СССР 1930-1933 годов



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