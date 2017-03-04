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Московский листок

Медведев планирует премьерствовать до 2025 года. А там на повышение?

Опубликовано 04.03.2017 в разделе комментариев 6

путин медведев экономика правительство
Медведев планирует премьерствовать до 2025 года. А там на повышение?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в российской экономике наступила стадия роста, правительство ожидает рост на 1–2%.

Премьер России добавил, что хотелось бы большего роста экономики и «план действий правительства на период до 2025 года, который мы сейчас готовим, нацелен именно на трех- и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту».

Вот про рост не надо, неинтересно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Потому что все эти цифры в пределах статистической погрешности. 1-2 процента - это не рост, а замедленное падение. А вот цифра 2025, на которую ориентируется в своих планах премьер наш Митя, очень даже настораживает. Видимо, он уже получил гарантии, что и в предстоящий срок путина никаких принципиальных перемен в правительстве не ожидается. И не волнуют никого ни Митяевы особняки, ни виноградники, ни собачки одного вице-премьера, ни набережная имени другого. А почему ж не планирует наш Митя-премьер дальше, скажем, на 2050-й год? Все складывается, что когда путин уйдет в декретный отпуск, его место опять сядет греть верный Димон. Не знаю как для кого, а для России новость скверная...

 



Рейтинг:   4.40,  Голосов: 10
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Всего комментариев к статье: 6
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он нам внушает что у режима есть несколько лет. А ИХ НЕТ.
вранье Баранова написал 04.03.2017 17:46
Им конец и скоро. Они доворовали экономику до ее полного коллапса.
Режим устроен так, что если нет финпотоков, на которых паразитируют путинцы, то и режима путина нет, потому что вся его суть в паразитировании на финпотоках.
А откуда они возьмутся? Кредитов им не дадут, экономика в состоянии ускоряющегося коллапса, социальная сфера то же. И так везде.
БАРАНОВ, ОТКУДА У НИХ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ? Нету их.
Они уже друг друга жрут, за скудеющие ручейки этих финпотоков. Пропаганда это подает как "борьбу с коррукпцией", но это не борьба с коррупцией, это более крупные коррупционеры жрут более мелких.
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Re:
И.Ю.Г написал 04.03.2017 17:30
Добровольный уход это приговор...
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 04.03.2017 17:28
Давно понятно,что "сладкая парочка" добровольно на покой не уйдет.За годы "мудрого" руководства столько всего наворотили,что добровольный уход это уже из области фантастики(ненаучной)
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... для России новость скверная...
Маккавей написал 04.03.2017 17:25
А вам-то, терпилам и рабам, какая разница? Четверть века солому жрали и несли барам последнее - и еще потерпите. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой! Знакома вам сия ИСТИНА?
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(без названия)
И.Ю.Г написал 04.03.2017 17:15
Кто бы объяснил рост на 1&#8211;2%:
-за счет увеличения оброка с населения
-сокрытия реальной инфляции
-или за счет новой методики расчета (Замбийской)
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(без названия)
Лис написал 04.03.2017 17:06
Если все нормальные люди живут в настоящем то Димон живет исключительно в будущем.Для него Земля-это зараженный жизнью камень где он понаставил свои хоромы.Он даже не думает о том что если такие как он пробудут у власти хотя бы год то России к 2025 году уже просто не будет.Догнать радугу не возможно-ею можно только наслаждаться.А для этого нужны совсем другие приоритеты и другое мировоззрение.
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