Медведев планирует премьерствовать до 2025 года. А там на повышение?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в российской экономике наступила стадия роста, правительство ожидает рост на 1–2%.

Премьер России добавил, что хотелось бы большего роста экономики и «план действий правительства на период до 2025 года, который мы сейчас готовим, нацелен именно на трех- и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту».

Вот про рост не надо, неинтересно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Потому что все эти цифры в пределах статистической погрешности. 1-2 процента - это не рост, а замедленное падение. А вот цифра 2025, на которую ориентируется в своих планах премьер наш Митя, очень даже настораживает. Видимо, он уже получил гарантии, что и в предстоящий срок путина никаких принципиальных перемен в правительстве не ожидается. И не волнуют никого ни Митяевы особняки, ни виноградники, ни собачки одного вице-премьера, ни набережная имени другого. А почему ж не планирует наш Митя-премьер дальше, скажем, на 2050-й год? Все складывается, что когда путин уйдет в декретный отпуск, его место опять сядет греть верный Димон. Не знаю как для кого, а для России новость скверная...