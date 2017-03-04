Премьер расово полноценной Украины Гройсман подвёл садо-мазохистские итоги блокады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокирование поставок угля из самопровозглашенных республик Донбасса происходит в интересах России. "То, что происходит с блокадой - это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства", - сказал премьер в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По его словам, потери горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины от блокады железной дороги на линии разграничения составят $3,5 млрд валютной выручки, что приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест.

Комментируя введение властями ДНР и ЛНР внешнего управления на предприятиях, зарегистрированных на Украине и работавших в украинском правовом поле, Гройсман заявил, что эти предприятия принадлежат Украине. "Они принадлежат Украине, зарегистрированы на Украине, и платят налоги Украине, поэтому это наши предприятия", - сказал он.

В конце января украинские радикалы начали транспортную блокаду Донбасса, что привело к острому дефициту угля для металлургической промышленности и энергетики Украины. Через месяц власти самопровозглашенных республик Донбасса потребовали перерегистрации украинских предприятий в регионе, пригрозив введением на них внешнего управления. В конечном итоге в начале марта внешнее управление было введено на нескольких десятках предприятий в Донбассе, до сих пор работавших под украинской юрисдикцией.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил 3 марта, что предприятий с украинской юрисдикцией в ДНР больше не будет. "Конец украинской юрисдикции на нашей территории, исторически наша экономика была ориентирована на Россию. С точки зрения продукции промышленного производства правильно возрождать те цепочки, которые были в СССР. Процесс небыстрый, но реальный. Будем ориентироваться на Россию", - сказал Захарченко.

Тем временем по другую сторону АТО - наследие СССР собираются вымарать вместе с границами УССР... Вчера министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о намерении инициировать изменения к закону о декоммунизации, которые будут предусматривать отмену действия нормативных актов принятых во времена СССР. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «Укринформ».

«Я обращусь в парламент, чтобы внести соответствующие изменения в закон о декоммунизации и прописать то, что все акты, которые принимались на базе УССР или СССР, прекращают свое действие», – заявил он. Петренко отметил, что сегодня действует норма, которая отмечает, что в правовом поле применяются нормативные акты, которые принимались до 1991 года, которые не противоречат действующему законодательству.

«Но творчество и таланты наших бюрократов такие, что они умудряются использовать старые советские акты и говорят, что те действительно не противоречат законодательству, но точно действующему законодательству не помогают», – считает министр юстиции.

Украинский Минюст, видимо, не в курсе, что согласно закону о правопреемстве Украины сегодняшняя Украина является правонаследницей УССР.

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