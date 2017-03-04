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Московский листок

Бывший глава молдавского Нацбанка мог быть обычным мошенником

Опубликовано 04.03.2017 в разделе комментариев 0

молдавия банки мошенники
Бывший глава молдавского Нацбанка мог быть обычным мошенником

Бывший глава Национального банка Молдавии Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Иван Чебан на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы обеспокоены этим арестом. Леонид Талмач - важная личность для Республики Молдова. Его высоко оценило международное сообщество. Это человек, который стоял у истоков формирования банковской системы", - написал Чебан.

Он также отметил, что с 3 марта Талмач является членом Экономического совета при президенте Игоре Додоне. "Мы надеемся, что это ошибка и вскоре ситуация прояснится", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщила молдавская пресса, после задержания районный суд Кишинева принял решение об аресте Талмача на 15 суток. В СМИ была также опубликована копия ордера на арест, в которой говорится, что его подозревают в участии в преступной группе, которая нанесла ущерб Общественной ассоциации "Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств". В документе говорится, что бывшему главе Нацбанка грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, политический кризис в экс-советской республике обозначился в примерных границах ещё 2 марта, когда президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ближайшее время обсудит с премьером Павлом Филипом вопрос о новых молдавских послах в нескольких странах, в том числе РФ. Об этом корреспонденту ТАСС заявил глава молдавского государства, комментируя решение правительства отозвать посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша.

"В ближайшее время мы обсудим с премьером кандидатуры новых послов", - сказал Додон, отказавшись от других пояснений.

На прошлой неделе Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные правительством посланники в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпред в ООН. Додон отказался утвердить послов в Белоруссии, Великобритании и Австрии, куда предполагалось назначить соратников премьера по правящей Демократической партии - Владимира Чобану, Игоря Клипия и Валерию Шейкан.

Глава Молдавии объяснил это решение тем, что "не назначит послами тех, кто не будет защищать интересы страны".

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