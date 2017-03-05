Истинные украинцы берут под контроль всю границу с РФ

Украинские радикалы, называющие себя «ветеранами войны за независимость» и «общественными патриотами» из Сумской области, Киева, Львова и Тернополя, обустроили «редут» на железнодорожной станции Конотоп. По их словам, на этой станции, расположенной на магистрали Москва — Киев, найдено «несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки антрацит».

Как сообщают радикалы, «в настоящее время идет инженерное обустройство местности». Свой «редут» они назвали в честь канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра, который «в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны».

В течение месяца штаб планирует «взять под эффективный украинский контроль» все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Ранее в субботу, 4 марта, депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко пригрозил, что украинские националисты разорвут железнодорожное сообщение Украины с Россией.

- Я в восторге от действий украинских радикалов, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я считаю, что ЕС должен поскорее дать Украине безвизовый режим, как не дать его государству, которое не контролирует не то что свою территорию, но даже ключевые транспортные артерии. Удивительно, что до сих пор не пострадала ни одна нитка газопровода ли нефтепровода. Это серьезно ставит под вопрос независимость и радикализм Семенченко и компании. Как может по украинской земле течь москальский газ и оккупантская нефть? Разве во время войны СССР позволял Германии получать бакинскую нефть по своей территории? Но поезда и автомобили - тоже хорошо. Надежность Украины как транзитной территории теперь выше всех похвал! Теперь Украина встанет на собственные ноги, будет незавтисимой и станет поставлять в Европу зерно и рабов.