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Московский листок

"Химкинская правда" на чеховский манер

Опубликовано 05.03.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

химки подмосковье чехов
"Химкинская правда" на чеховский манер

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости диалога исполнительной и законодательной ветвей власти со СМИ, каким бы непростым данный диалог не складывался. Более того, в Общероссийском Народном Фронте, который возглавляет Путин, создан даже отдел правовой помощи журналистам, чьи права притесняются. Или, боже упаси, на которых оказывают давление. Я уж не говорю об угрозах…

Ведь всем памятен пример главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, который рассказывал на страницах своего издания о происходящем в Химках, из-за чего регулярно получал угрозы. Угрозы обернулись нападением и избиением Михаила Бекетова, в результате чего он получил инвалидность, а в дальнейшем скончался.

Незадолго до этого Михаил Бекетов был удостоен премии Правительства РФ, а заслуги Бекетова лично отметил Владимир Путин, пояснив, что относится с особым вниманием и с особым почтением к журналистам, которые проявляют мужество и умение бороться за свою позицию.

Похоже, что в Чеховском районе есть люди, которым безразлично мнение президента Путина, хотя они состоят в партии «Единая Россия» и периодически прикрываются именем Путина. Речь идет о депутате сельского поселения Стремиловское Чеховского района Анатолии Владимировиче Чугаеве. Хорошо запомните это имя!

4 марта 2017 Анатолий Чугаев, подошел ко мне, Александру Гаврилину, главному редактору издания «Чехов Ru», внештатному журналисту газеты «Лопасня» и, выражаясь грубой нецензурной бранью (использую данное казенное выражение, дабы хоть как-то описать лексикон Чугаева), стал угрожать мне физической расправой, в случае если появится хоть еще одна публикация касающаяся его лично.

Дело в том, что незадолго до этого в Стремиловском поселении прошли публичные слушания по вопросу возможного преобразования Чеховского района в городской округ, на котором жители высказались против уничтожения района. Спустя несколько дней, Совет депутатов Стремиловского поселения, в числе которых был Анатолий Чугаев, проигнорировав мнение своих избирателей, проголосовал за создание городского округа. Ну, а далее на «Чехов Ru» и в газете «Лопасня» вышла статья – «Иуды», которая так не понравилась упомянутому Чугаеву, и из-за которой он обещал со мной покончить!

Здесь важны три момента.

Прежде всего, это угроза физической расправы, а возможно и угроза убийства. Кто же знает, что задумывает Анатолий Чугаев? Во всяком случае, не я. А он так и заявил мне, что еще не знаю, на что он способен! А ведь несколько дней назад свершено нападение на Ступинского депутата и журналиста Николая Кузнецова! Пример налицо, есть повод для опасения!

Во-вторых, я выполнял свои профессиональные обязанности, то есть освещал публичное мероприятие. А это квалифицируется, как давление на свободную журналистику! Ну, не желает депутат Чугаев слышать посыл Президента Путина. Ему безразлично мнение гаранта Конституции в отношении представителей прессы. Весь его диалог сводится к угрозам!

Ну, и, пожалуй, самое главное. Дело в том, что я освещал публичные слушания в Баранцевском поселении Чеховского района, по вопросу возможного преобразования Чеховского района в городской округ! То есть на мероприятии, аналогичном тому, что проходили до этого в Стремиловском поселении. И, к слову, там, на публичных слушаниях, депутат Чугаев, также оказывал давление на гражданских активистов, например, на Юрия Бурова.

Что же это за публичные слушания такие, где данный конкретный человек – Анатолий Чугаев, сперва, оказывает давление на жителей, а после, и вовсе угрожает физической расправой журналисту, который излагает неугодное ему, Чугаеву, мнение.

А ведь в Баранцевском поселении жители снова, как и в Стремиловском, а, также Любучанском поселениях, выступили против создания городского округа.

Но для депутата Чугаева, создание городского округа в Чеховском районе, дело столь важное, что он готов идти на все, в том числе на угрозы физической расправы!

Вот такая она: «Химкинская правда» на чеховский манер!

Для начала я сообщил о противоправных действиях Анатолия Чугаева по телефонам горячей линии: ФСБ, МВД, Прокуратуры, Следственного Комитета. Далее, продублировал данное заявление в вышеупомянутые организации по электронной почте. Ну, а после подам в письменном виде.

Кроме того обращения направлены в центр правовой поддержки ОНФ, Президенту РФ, в Администрацию Президента РФ, Председателю Правительства РФ, Губернатору МО, а также в партию «Единая Россия», членом которой является Анатолий Чугаев.



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