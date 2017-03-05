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Московский листок

"Деловая Россия" пополнилась вполне на вид деловым и компроматно-непотопляемым Игорем Чайкой

Опубликовано 05.03.2017 в разделе комментариев 0

генпрокуратура классоваяненависть бизнес
"Деловая Россия" пополнилась вполне на вид деловым и компроматно-непотопляемым Игорем Чайкой

Сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки Игорь стал членом генерального совета общественной организации "Деловая Россия". Об этом сообщает RNS со ссылкой на самого Игоря Чайку.  "Я теперь член "Деловой России" и вхожу в генсовет", - сказал он. Чайка уточнил, что голосование о его членстве в совете прошло 3 марта.

"Деловая Россия" - "союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном в несырьевом -перерабатывающем секторе нашей экономики", говорится на сайте организации, созданной в 2001 году. В настоящее время в предпринимательское объединение входят 71 региональное и 75 отраслевых отделений. В генсовет организации сегодня входит более 180 человек.

Напомним, 29-летний Игорь Чайка является младшим из двух сыновей генпрокурора Юрия Чайки. Сыновья генпрокурора Чайки оказались в центре внимания прессы и общественности после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в декабре 2015 года обнародовал расследование об их бизнес-империи, зарубежной недвижимости и предполагаемых связях с бандой Цапков.

Однако скандал не помешал братьям продолжать с успехом вести свой бизнес. Так, в августе прошлого года стало известно, что Игорь Чайка совместно с политиком Олегом Митволем построит станцию опреснения воды в Иране. В октябре правительство разрешило компании, связанной с младшим сыном генпрокурора РФ, консолидировать 75% крупнейшего в России производителя шпал. Речь шла о продаже принадлежащих ОАО "РЖД" 25% акций компании "Бетэлтранс" (БЭТ) компании "Т-Индустрия", относящейся к структурам Игоря Чайки.

В конце января 2017 года Юрий Чайка заявил в интервью ТАСС, что никогда не вмешивался в предпринимательскую деятельность своих сыновей. Генпрокурор подчеркнул, что те "всего добиваются собственным трудом", а он в детали их бизнеса "никогда не лез".

Отметим, что карьерный и бизнес-доходный рост всей "семьи" генпрокурора только усилился после публикации расследования ФБК. И клановый, мафиозный принцип при кадровых назначениях - никуда не делся. В ноябре 2016-го стало известно, что у генерального прокурора Юрия Чайки появятся два новых заместителя - ими станут начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян и прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек. Об этом РБК сообщил высокопоставленный собеседник в надзорном ведомстве и подтвердили два источника в Совете Федерации РФ. Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Леонид Коржинек, который возглавил прокуратуру Краснодарского края в 2006 году, упоминался в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, посвященном Чайке. В публикации, в частности, рассказывалось о связях членов "банды Цапков" из станицы Кущевской с женами высокопоставленных сотрудников прокуратуры. Авторы публикации утверждали, что банду покрывал Коржинек, якобы приближенный к семье Чайки.

Кандидатуры новых заместителей генпрокурора должны рассмотреть сенаторы. Дата голосования пока не определена. По словам источника РБК в СФ, документы еще не поступили из администрации президента, но предварительно рассмотрение назначено на вторник, 15 ноября. Как утверждает источник, сенаторы поддержат Коржинека и Карапетяна, так как представление о назначении вносится президентом страны.

Леонид Коржинек с 1998 года работал заместителем прокурора Иркутской области, затем был назначен первым заместителем прокурора Краснодарского края. С 2006 года возглавляет краевую прокуратуру и считается человеком, близким к Чайке.

В расследовании ФБК, посвященном семье Чайки, говорилось, что совладельцами компании "Сахар Кубани" были супруга осужденного по "делу Цапков" Вячеслава Цеповяза Наталья, жена лидера банды Сергея Цапка Анжела-Мария и фирма "Арлайн". Доли в "Арлайне", как выяснили в ФБК, принадлежали экс-супруге замгенпрокурора Ольге Лопатиной и Надежде Староверовой, жене бывшего управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова. По версии авторов расследования, "банда Цапков" существовала благодаря покровительству высших чиновников из Генпрокуратуры.

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