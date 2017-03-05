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Московский листок

Самолёт сирийских ВВС постигла на границе Турции судьба российской "сушки"

Опубликовано 05.03.2017 в разделе комментариев 0

турция сирия ввс
Самолёт сирийских ВВС постигла на границе Турции судьба российской "сушки"

Близ сирийско-турецкой границы в субботу потерпел крушение военный самолет ВВС Сирии. Об инциденте сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который отметил, что воздушное судно могло разбиться в связи со сложными погодными условиями, сообщает агентство Reuters. "Интерфакс" со ссылкой на сирийский военный источник передает, что приоритетной версией крушения является техническая неисправность самолета. Вооруженным силам Сирии требуется обновление парка боевых самолетов, поскольку сейчас он состоит из устаревшей советской техники.

ТАСС со ссылкой на агентство Dogan передает, что самолет мог быть сбит с земли боевиками сирийской оппозиции. По словам источника, истребитель был подбит из пулемета боевиками в районе населенного пункта Мааррат Мирин, расположенного в 10 километрах от границы с Турцией. После этого машина начала падать и рухнула на территории турецкой приграничной провинции Хатай.

Губернатор Хатая Эрдал Ата в беседе с журналистами отметил, что элементы фюзеляжа были обнаружены жандармерией и спасателями. Кабина самолета оказалась пуста. По всей вероятности, пилот смог катапультироваться, его поиски продолжаются.

Он отметил, что никаких нарушений границы не было, а самолет упал "по техническим причинам или иного инцидента", произошедшего над сирийской территорией.

Турецкие власти и СМИ заявляют, что упавший самолет - это МиГ, однако относительно модели истребителя определенности пока нет. Предполагается, что это был либо МиГ-23, либо МиГ-21.

Напомним, 24 ноября турецкие ВВС сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ. "Сегодня на территории Сирии, предположительно в результате обстрела с земли, потерпел крушение самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24", - завили в Минобороны РФ, отметив, что самолет был сбит на высоте 6 тыс. метров. По данным военного ведомства, все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии.

Между тем, по данным CNN Turk, упавший в сирийском регионе Байырбуджак самолет нарушил турецкое воздушное пространство и был сбит турецкими F-16.

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