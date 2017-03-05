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Московский листок

Дядя Сэм отучается в кризис от альтруизма

Опубликовано 05.03.2017 в разделе комментариев 1

сша кризис
Дядя Сэм отучается в кризис от альтруизма

В Белом доме подтвердили, что собираются изрядно сократить финансовую помощь другим странам, сообщил телеканал Fox News.  Предложение о сокращении должно быть опубликовано 16 марта, однако точный размер сэкономленных средств в администрации президента США пока не назвали.

Как рассказал директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, администрация сократит помощь и будет тратить деньги "здесь". Он уточнил, что экономия поможет изыскать средства, чтобы увеличить военный бюджет на $54 миллиарда, как было предложено ранее.

Подразделение госдепартамента USAID, ответственное за финансовую помощь, ежегодно тратит более $50 миллиардов. В то же время бюджет Пентагона превышает $600 миллиардов.

Напомним, комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине в 2017 году, следует из документа, опубликованного на сайте комитета. 

Эта сумма вдвое меньше, чем было прописано в проекте бюджета, принятом в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено $350 млн. Деньги, согласно проекту, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями. При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.

Прежде, чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить Конгресс и подписать президент.

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Всего комментариев к статье: 1
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Дядя Сэм отучается в кризис от альтруизма
СтарпЁр написал 05.03.2017 10:11
В каком месте у дяди Сэма альтруизм углядели?
***
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