В "#калифониянаш" между противниками и сторонниками Трампа случился мордобой

В десятках американских штатов в субботу, 4 марта, прошли демонстрации противников и сторонников нового президента Дональда Трампа. При этом в Беркли, где находится знаменитый Калифорнийский университет, не обошлось без насилия.

В массовых акциях и с той, и с другой стороны участвовало 200-300 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию города. В результате стычки пострадали 3 человека, квлючая одного человека, которому выбили зубы. Стражам порядка пришлось вмешаться, в результате пять человек были задержаны. Полиция учтонила, что один из участников драки (сторонник Трампа) пришел на демонстрацию с дубинкой, в маске и с щитом, на котором был нарисован флаг США.

Отметим, что в Беркли ранее побили студента, который осмелился прийти на занятия в бейсболке с надписью "Сделаем Америку великой!" Кроме того, 1 февраля в унивеситете произошел погром из-за лекции редактора правоконсервативного интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса, являющегося сторонником нового президента.

Впрочем, 4 марта стычкеи произошли не только в Беркли. Полиция пресекла драку в городе Сент-Пол, Миннесота, где 400 "затрамповцев" встретились с примерно 50 противниками президента-республиканца. Как сообщает Star Tribune, шесть человек были задержаны, все они - из лагеря противников Трампа.

Благодаря действиям полиции также обошлось без пострадавших в драке политических противников на улицах Нашвилла в Теннеси.

В то же время в большинстве городов акции поддерки Трампа прошли без инцидентов. Демонстрации прошли, в частности, в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Диего.

А во Флориде Трамп сам явился на акцию своих сторонников. Президент выглянул из своего кортежа и помахал рукой своим сторонникам. Sun Sentinel публикует видео с президентом, приветствующим своих сторонников под одобрительные крики.

Митинги 4 марта прошли под лозунгом Spirit of America ("Дух Америки") организовала группа Main Street Patriots ("Патриоты из рабочего класса"), сообщает "Голос Америки". Они собирались провести по меньшей мере 60 митингов по всей стране и таким образом ответить на массовые протесты, которые прошли сразу после унаугурации Трампа.

Напомним, и в феврале американцы довольно регулярно стали выходить на улицы городов в рамках акций протеста против политики нового президента США Дональда Трампа. Стремясь выразить свое недовольство, многие американцы берут отгулы на работе и пропускают занятия в колледжах и университетах, передает агентство Reuters.

В группе "Забастовка в защиту демократии" в соцсети Facebook более 33 тысячи человек одобрили протестную инициативу, более 24 тысяч интернет-пользователей выразили готовность присоединиться к масштабной акции. При этом уже в отдельных городах и штатах американцы мобилизуются для выражения публичного недовольства Трампом.

В движении "Забастовка для демократии" отметили, что всего в пятницу, 17 февраля, пройдет более 100 протестных акций. При этом американцы в рамках этого движения бастуют по-разному: одни массово отказываются выходить на работу или учебу и призывают к этому всех знакомых, другие же предпочитают выходить на улицы и устраивать акции протеста в общественных местах.

Протестующие требуют прекратить "автократические нападки" на фундаментальные, конституционные права американцев. В частности, они возмущены поведением и политикой Трампа "по отношению к женщинам, мусульманам, мигрантам, расовым меньшинствам, ЛГБТ-сообществу, рабочим семьям, журналистам и судьям".

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