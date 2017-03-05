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Московский листок

Один из немецких "Плохих голубых мальчиков" перенёс операцию на бедре в Томске

Опубликовано 05.03.2017 в разделе комментариев 0

германия медицина томск попса
Один из немецких "Плохих голубых мальчиков" перенёс операцию на бедре в Томске

Автомобиль, в котором ехал лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попал в ДТП на трассе Новосибирск-Томск, сообщил агентству "Интерфакс" менеджер музыканта Тарас Волковинский. "В субботу утром по пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали", - сказал менеджер.

По данным ТАСС, музыкант ехал из Новосибирска на машине Lexus, ДТП произошло на 129-м километре трассы Р-255. В машине находились менеджер, водитель, Джон МакИнерни и его супруга. Она, как рассказал Волковинский порталу vtomske.ru, успела в последний момент "дернуть артиста на себя, это спасло его жизнь".

По мнению Волковинского, автоавария произошла из-за плохой видимости и скользкой дороги: "Была плохая видимость на дороге из-за снегопада, сильный гололед. На трассе в неположенном месте стояла фура, занимала часть дороги. Мы ехали не быстро, водитель у нас профессиональный. Фуру мы не смогли объехать из-за встречного транспорта. Начали тормозить, но столкновения не избежали, правым боком столкнулись с грузовиком".

"К сожалению, Джон не смог принять участие в концерте, который состоялся в субботу в томском "Дворце спорта". Теперь он планирует утром в понедельник вылететь в Москву, а оттуда - в Варшаву", - добавил Волковинский.

3 марта в Новосибирске состоялся концерт "Mega Dance 90-х", на котором выступали звёзды отечественной и зарубежной эстрады, среди которых была группа Bad Boys Blue. После мероприятия артисты поехали в Томск на другой концерт, сообщает VN.ru. На концерте в Томске певица Лада Дэнс сообщила зрителям, что лидер Bad Boys Blue попал в аварию.

Bad Boys Blue - немецкая евродиско-группа, образованная в Кельне в 1984 году, которая за свою историю выпустила около 30 популярных синглов, попавших в чарты многих стран мира.

От редакции: Группа была популярна на дискотеках в СССР 1980-х годов, но максимальную "кассу" тут брала уже и после падения Берлинской стены, и после гибели СССР. Продолжая "бомбить" российскую аудиторию даже в городах, миллионниками не являющихся, поп-идолы западной эстрады, если так её можно назвать в сравнении с эстрадой отечественной (как те же "Кар-мен" были эстрадой, но в новом стиле) - иностранцы делают неплохие заработки в кризис, а вот их собратья из рок-н-ролла и того хуже - вынуждены подрабатывать на корпоративах олигархата, как те же Guns'n'Roses.

Тут и костей не пожалеешь - лишь бы обналичить былую славу, ведь даже в дотационных регионах (а Томская область, нефтеносная и газотранспортная - такова, что более чем парадоксально) выковывается ещё трудовой рубль, который можно потратить в ДК и клубах, уцелевших после приватизации... Афиши Томска поражают даже в кризис разнообразием: и "Пилот" не ленится со своим юбилейным туром сюда ездить, и прочие максидромные хэдлайнеры. Видимо, "культурный обмен веществ" сильнее затягивания поясов, что вселяет надежды и в революционную интеллигенцию. Помнится, Ленин в Швейцарии справшивал Эренбурга главным образом о том, на какие спектакли ходит молодёжь. Именно так он замерял общественную "температуру" после неудачи революции 1905-го года, в то время как его собратья по партии и немецкие социал-демократы делали депрессивные выводы и ударялись в ревизионизм...

Любопытно, сколько стоила операция - ведь вряд ли в городе, где полно, правда, фольксдойче, могли сделать бесплатную операцию. И не спеть ли после этого немецким попсарям, как английским панкам ("Эксплойтед"): There's noting good in USA - If you go to hospital, I have to pay!.. А платная медицина РФ отличается от США уж точно не в лучшую сторону - правда, кадры-то советские ещё, всё пришили, как на себе, как своим...

Д.Ч.

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