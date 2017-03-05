На Сахалине продолжают арестовывать путинскую вертикаль

На Сахалине задержали министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Источники в правоохранительных органах сообщили, что чиновницу отправили под домашний арест. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Что стало поводом для задержания, не уточняется.

О задержании Гах сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона. "Министр имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах задержана. Мерой пресечения избрано помещение под домашний арест", - рассказал собеседник агентства, не уточнив, по какой причине задержали чиновницу.

По словам источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, Гах задержали в пятницу. Собеседник подтвердил, что на время разбирательства суд отправил чиновницу под домашний арест.

Гах занимает пост министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области с июля 2015 года. В правительстве бывшего губернатора Александра Хорошавина, находящегося под арестом по обвинению в получении взяток, она занимала пост заместителя министра экономического развития. До этого была председателем комитета по управлению государственным имуществом Сахалинской области.

В последнее время Гах курировала реализацию в Сахалинской области закона о "дальневосточном гектаре".

Напомним, в 2016-м по итогам июньской поездки Трутнева на Сахалин за ненадлежащую работу своих должностей лишились первый заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Шередекин и министр экономического развития Сергей Карпенко.

А в конце июня после прокурорской проверки был уволен управляющий делами губернатора и правительства Сахалинской области Вадим Рокотов, который, как сообщило региональное правительство, "ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности" и при этом "приобретал предметы роскоши и интерьера, которые не являются необходимыми для выполнения государственными органами своих функций".

Разговор о золотой ручке, цена которой поразила общественность, заходит, когда выясняется, что губернатору нечем написать заявление с просьбой позволить ему отправить бесплатно письмо родственникам. По поводу изъятой у него золотой ручки, цену которой официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин определил в 36 миллионов рублей, Хорошавин сказал: "Вы верите, что бывают ручки за 36 миллионов? Возьмите калькулятор, посчитайте и убедитесь, что это невозможно. Из чего бы она ни была".

Впрочем, отрицать факт существования эксклюзивной ручки губернатор не стал. "А вообще ручка была, это правда. Из золота. И бриллиантами выложена карта России вокруг колпачка", - сказал он, заверив, что стоит подобное перо "максимум миллион триста". Как пояснил глава региона, такие ручки серийно выпускаются знаменитой швейцарской компанией Montblanc. "Не у одного меня, чиновника, такая", - отметил Хорошавин, подчеркнув, что покупал этот предмет роскоши сам. "Я всегда был человеком состоятельным", - подчеркнул он.

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