ДНР и ЛНР уговаривают ВСУ почтить день кончины Сталина мораторием

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили украинской стороне режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с утра 5 марта, заявил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива - наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК (Совместный центр по координации и контролю - ИФ)", - сказал он.

Басурин отметил, что пока режим прекращения огня сохраняется. "Сможет ли Украина контролировать радикалов - посмотрим", - отметил представитель ДНР.

Тем временем из ЛНР приходят тревожные вести. Заместитель командующего Народной милицией смопровозглашенной Луганской народной республики Виталий Киселев, известный как «Коммунист», был убит во время допроса, сообщает 3 марта «Газета.ру». В конце сентября прошлого года Киселев был обвинен в попытке совершения государственного переворота в ЛНР.

«На самом деле «Коммунист» был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли», — рассказал изданию источник в силовых структурах самопровозглашенной республики.

Между тем, прокуратура ЛНР в конце января распространила сообщение, что бывшему замкомандующего корпусом Народной милиции ЛНР предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревается «в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти».

В ведомстве подчеркнули, что «в настоящее время обвиняемый Киселев, учитывая его письменное заявление, содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью».

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