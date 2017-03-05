Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ДНР и ЛНР уговаривают ВСУ почтить день кончины Сталина мораторием

Опубликовано 05.03.2017 в разделе комментариев 0

днр лнр ато
ДНР и ЛНР уговаривают ВСУ почтить день кончины Сталина мораторием

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили украинской стороне режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с утра 5 марта, заявил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива - наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК (Совместный центр по координации и контролю - ИФ)", - сказал он.

Басурин отметил, что пока режим прекращения огня сохраняется. "Сможет ли Украина контролировать радикалов - посмотрим", - отметил представитель ДНР.

Тем временем из ЛНР приходят тревожные вести. Заместитель командующего Народной милицией смопровозглашенной Луганской народной республики Виталий Киселев, известный как «Коммунист», был убит во время допроса, сообщает 3 марта «Газета.ру». В конце сентября прошлого года Киселев был обвинен в попытке совершения государственного переворота в ЛНР.

«На самом деле «Коммунист» был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли», — рассказал изданию источник в силовых структурах самопровозглашенной республики.

Между тем, прокуратура ЛНР в конце января распространила сообщение, что бывшему замкомандующего корпусом Народной милиции ЛНР предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревается «в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти».

В ведомстве подчеркнули, что «в настоящее время обвиняемый Киселев, учитывая его письменное заявление, содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью».

Материалы по теме:

ДНР и ЛНР — уже не Украина. Но что?

Паспорта ДНР и ЛНР Путин признал - а сами республики?

День рождения Лимонова, переходящий сквозь "обезьянник" в День РККА

Попытка пустить ЛНР по социалистическому пути развития была пресечена убийством Коммуниста

Сторонников завершения войны в ДНР и ЛНР победой "красных" задержали на красноармейском праздничном митинге



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Поклонской замироточил бюст
У Поклонской замироточил бюст
04.03.2017
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и К...
04.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ДНР и ЛНР уговаривают ВСУ почтить день кончины Сталина мораторием (0)
На Сахалине продолжают арестовывать путинскую вертикаль (1)
Один из немецких "Плохих голубых мальчиков" перенёс операцию на бедре в Томске (2)
В "#калифониянаш" между противниками и сторонниками Трампа случился мордобой (7)
"Химкинская правда" на чеховский манер (3)
Дядя Сэм отучается в кризис от альтруизма (1)
Самолёт сирийских ВВС постигла на границе Турции судьба российской "сушки" (2)
"Деловая Россия" пополнилась вполне на вид деловым и компроматно-непотопляемым Игорем Чайкой (4)
Истинные украинцы берут под контроль всю границу с РФ (41)
Бывший глава молдавского Нацбанка мог быть обычным мошенником (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Напишу-ка я вам ещё прo Сирию
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Второе и третье политические убийства во Франции
Максим Калашников Максим Калашников: Наши предки пытались ответить на вызовы XXI века за сто лет до них
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: До чего додумался юный австрийский министр
Максим Калашников Максим Калашников: Мироточение и одни и те же фамилии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss