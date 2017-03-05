Нехватку донбасского угля в свидомой энергетике решили компенсировать отключением 2-го энергоблока Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, 5 марта был отключен второй энергоблок. В настоящее время в работе на АЭС находятся четыре энергоблока из шести. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте украинской госкомпании "Энергоатом".

Остановке второго энергоблока предшествовало отключение третьего. Его вывели из строя 16 февраля 2017 года в связи с плановым ремонтом на срок до 270 суток. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - заявили на станции 5 марта.

За день до отключения третьего энергоблока министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сказал, что чрезвычайные меры на рынке электроэнергии предусматривают переход блоков АЭС на работу в режиме недельного маневрирования, чтобы сократить потери теплогенерации.

При этом, как напоминает ТАСС, в сентябре 2016 года в компании "Энергоатом" заявляли, что считают "невозможными и неадекватными" предложения "Укрэнерго" о введении недельного маневрирования на энергоблоках атомной электростанции зимой 2016-2017 годов.

Режим ЧП в украинской энергетике был введен из-за торговой блокады Донбасса, которую организовали украинские ветераны "антитеррористической операции". Они заблокировали движение поездов по грузовым железным дорогам на линии Луганск-Лисичанск-Попасная и Ясиноватая-Константиновка.

В результате блокады с подконтрольных донецким и луганским сепаратистам территорий прекратились поставки угля. В связи с этим на Украине было объявлено чрезвычайное положение. Экстренные меры предполагают временное отключение энергоподачи потребителям, частичный вывод из эксплуатации энергоблоков на крупных ТЭС и экономное перераспределение топлива между станциями в конкретных регионах страны.

От редакции: Всё чаще тут вспоминается закон диалектики - переход количества в качество... Вот ведь скакали на майдане - и не случайно получили в ДНР кличку "бандерлоги", сокращённое от "бандеровцы". И дело тут не в национализме даже, а в общем интеллектуально-культурно-техническом упадке, который начался с головы. Социальный регресс, это всё он же. Сложнейшая советская инфраструктура, доставшаяся в руки бандерлогам - может дать и не один "Чернобыль", но шире тут надо мыслить, бояться бОльшего. Декоммунизация - это не просто деиндустриализация, идущая, кстати, в рамках реформирования стран под ВТО и в РФ, и в Украине, тут московитам нечему радоваться (ибо они-то вытерпели и в энергетике нечто покруче: разрубание ЕЭС - сдюжили, и Чубайс до сих пор ходит по этой же земле, самодовольный и счастливый). Декоммунизация на уровне, казалось бы, каких-то символов, материальных "рудиментов" Эпохи - это и сущностное сжигание той инструкции, тех правил техники эксплуатации (но не человека человеком, а освобождённым от оков капитала человеком - сложнейшей техники), что оставила УССР бандерлогам (причём, инструкция была на чистом украинском написана, тут не в чем упрекнуть поколение созидателей, которым тоже досталось кувалдой). Однако даже оперантное научение у обезьян - дело долгое и должно проводиться в лабораторных условиях. А тут-то война, причём война внутренняя, гражданская, с вопросом: деградировать ли дальшев сторону "Европы" или всё же научиться пользоваться всеми теми общественными благами, всеми теми механизмами обобществления (а не приватизации!), что были созданы "империалистами" за советский период, и пойти путём социализма к новой интеграции?

И Днепрогэс, и Запорожская АЭС - застывший в технике коммунизм, потенциальный коммунизм - и пока работают эти "машины удивительные", как называл подобное Роберт Рождественский, пока крутятся турбины, и крутятся они только под свиридовскую классику "Время, вперёд", то и шансов у свидомых всё меньше. Они как-то интуитивно, животным нюхом чувствуют, что история им отвела крайне мало времени на демонстрацию всех тех "перспектив", что открывает любой национал-сепаратизм на фоне советской, коммунистической инфраструктуры. Гитлер ведь тоже надолго захватив Запорожье имел сперва неработающий Днепрогэс. И вот они, последователи фюрера местечковые, входят с ней, с Советской-Родиной-затывшей-в-технике в конфликт, - жмут всеми лапами не на те кнопки. Воюют с комуняцкой, вражеской, но доставшейся задаром инфраструктурой, грозя уничтожить даже не самих себя (тут бы лучше нейтронная бомба сработала), а и ту "Европу", куда вступили, разбивая памятник Ленину, охраняемый ЮНЕСКО. В конфликт вступают отнюдь не только навыковый и технический. В конфликт идеологический! Ибо какова логика работы этих механизмов, мирного атома? Для них, свидомых - это продажа, это нажива, это возможность в ЕС поставлять электричество, но никак не путь обеспечения роста культурных потребностей, уровня образования у себя дома, чтобы... дальше строить коммунизм, осваивать космос и превращать Вселенную в Расселенную. Но уже как-то всё хуже это получается - в смысле управлять обезьянам и мирным атомом, и всем остальным. Блокада, сепаратизм, деление страны на всё мельче и мельче клеточки - вот повестка тех, кто ведёт АТО против "сепаров". Капиталистическая и националистическая повестки - истлевают на глазах, как поучение прочим народам, не умеющим снова объединиться в СССР. Кто перехватит на фоне таких преступных действий со всем народом Украины власть - и хватит ли сил перехватить её? Вот вопрос вопросов (я-то знаю кандидатуры). А ведь самое бы время, после того как обезьянам дали порулить государством, - качнуться влево, и мучимой теми же недугами Рашке показать пример!

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР