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Московский листок

Нехватку донбасского угля в свидомой энергетике решили компенсировать отключением 2-го энергоблока Запорожской АЭС

Опубликовано 05.03.2017 в разделе комментариев 4

украина коллапс энергетика укронацизм атом декоммунизация социальный регресс
Нехватку донбасского угля в свидомой энергетике решили компенсировать отключением 2-го энергоблока Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, 5 марта был отключен второй энергоблок. В настоящее время в работе на АЭС находятся четыре энергоблока из шести. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте украинской госкомпании "Энергоатом".

Остановке второго энергоблока предшествовало отключение третьего. Его вывели из строя 16 февраля 2017 года в связи с плановым ремонтом на срок до 270 суток. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - заявили на станции 5 марта.

За день до отключения третьего энергоблока министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сказал, что чрезвычайные меры на рынке электроэнергии предусматривают переход блоков АЭС на работу в режиме недельного маневрирования, чтобы сократить потери теплогенерации.

При этом, как напоминает ТАСС, в сентябре 2016 года в компании "Энергоатом" заявляли, что считают "невозможными и неадекватными" предложения "Укрэнерго" о введении недельного маневрирования на энергоблоках атомной электростанции зимой 2016-2017 годов.

Режим ЧП в украинской энергетике был введен из-за торговой блокады Донбасса, которую организовали украинские ветераны "антитеррористической операции". Они заблокировали движение поездов по грузовым железным дорогам на линии Луганск-Лисичанск-Попасная и Ясиноватая-Константиновка.

В результате блокады с подконтрольных донецким и луганским сепаратистам территорий прекратились поставки угля. В связи с этим на Украине было объявлено чрезвычайное положение. Экстренные меры предполагают временное отключение энергоподачи потребителям, частичный вывод из эксплуатации энергоблоков на крупных ТЭС и экономное перераспределение топлива между станциями в конкретных регионах страны.

От редакции: Всё чаще тут вспоминается закон диалектики - переход количества в качество... Вот ведь скакали на майдане - и не случайно получили в ДНР кличку "бандерлоги", сокращённое от "бандеровцы". И дело тут не в национализме даже, а в общем интеллектуально-культурно-техническом упадке, который начался с головы. Социальный регресс, это всё он же. Сложнейшая советская инфраструктура, доставшаяся в руки бандерлогам - может дать и не один "Чернобыль", но шире тут надо мыслить, бояться бОльшего. Декоммунизация - это не просто деиндустриализация, идущая, кстати, в рамках реформирования стран под ВТО и в РФ, и в Украине, тут московитам нечему радоваться (ибо они-то вытерпели и в энергетике нечто покруче: разрубание ЕЭС - сдюжили, и Чубайс до сих пор ходит по этой же земле, самодовольный и счастливый). Декоммунизация на уровне, казалось бы, каких-то символов, материальных "рудиментов" Эпохи - это и сущностное сжигание той инструкции, тех правил техники эксплуатации (но не человека человеком, а освобождённым от оков капитала человеком - сложнейшей техники), что оставила УССР бандерлогам (причём, инструкция была на чистом украинском написана, тут не в чем упрекнуть поколение созидателей, которым тоже досталось кувалдой). Однако даже оперантное научение у обезьян - дело долгое и должно проводиться в лабораторных условиях. А тут-то война, причём война внутренняя, гражданская, с вопросом: деградировать ли дальшев сторону "Европы" или всё же научиться пользоваться всеми теми общественными благами, всеми теми механизмами обобществления (а не приватизации!), что были созданы "империалистами" за советский период, и пойти путём социализма к новой интеграции?

И Днепрогэс, и Запорожская АЭС - застывший в технике коммунизм, потенциальный коммунизм - и пока работают эти "машины удивительные", как называл подобное Роберт Рождественский, пока крутятся турбины, и крутятся они только под свиридовскую классику "Время, вперёд", то и шансов у свидомых всё меньше. Они как-то интуитивно, животным нюхом чувствуют, что история им отвела крайне мало времени на демонстрацию всех тех "перспектив", что открывает любой национал-сепаратизм на фоне советской, коммунистической инфраструктуры. Гитлер ведь тоже надолго захватив Запорожье имел сперва неработающий Днепрогэс. И вот они, последователи фюрера местечковые, входят с ней, с Советской-Родиной-затывшей-в-технике в конфликт, - жмут всеми лапами не на те кнопки. Воюют с комуняцкой, вражеской, но доставшейся задаром инфраструктурой, грозя уничтожить даже не самих себя (тут бы лучше нейтронная бомба сработала), а и ту "Европу", куда вступили, разбивая памятник Ленину, охраняемый ЮНЕСКО. В конфликт вступают отнюдь не только навыковый и технический. В конфликт идеологический! Ибо какова логика работы этих механизмов, мирного атома? Для них, свидомых - это продажа, это нажива, это возможность в ЕС поставлять электричество, но никак не путь обеспечения роста культурных потребностей, уровня образования у себя дома, чтобы... дальше строить коммунизм, осваивать космос и превращать Вселенную в Расселенную. Но уже как-то всё хуже это получается - в смысле управлять обезьянам и мирным атомом, и всем остальным. Блокада, сепаратизм, деление страны на всё мельче и мельче клеточки - вот повестка тех, кто ведёт АТО против "сепаров". Капиталистическая и националистическая повестки - истлевают на глазах, как поучение прочим народам, не умеющим снова объединиться в СССР. Кто перехватит на фоне таких преступных действий со всем народом Украины власть - и хватит ли сил перехватить её? Вот вопрос вопросов (я-то знаю кандидатуры). А ведь самое бы время, после того как обезьянам дали порулить государством, - качнуться влево, и мучимой теми же недугами Рашке показать пример!

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР



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Всего комментариев к статье: 4
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Чем хуже, тем лучше. Ч.Д., Свету заблокируй, у конце концоу
Это что?! написал 05.03.2017 22:29
Кто скоординированно действует. Вопрос только - в чьих интересах.
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(без названия)
я балдею с россиян написал 05.03.2017 22:21
у них страна валится, трындет полный творится: педофилы, пожалы, алкоголизм, спид, наркомания, коррупция бешеная - а они энергоблоки в Украине считают.
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(без названия)
с.... к..... о... .т... о..... в. ....е.... д написал 05.03.2017 22:13
Президент назвал нас бандерлогами, а сам он кто?
18.02.2015
А. ФЕДОТОВ, пенсионер, 72 года, г. Артем, Приморский край
Привет президенту от бандерлога! После массовых митингов в мае 2012 года президент Путин назвал протестующих бандерлогами только за то, что люди выражали свое несогласие с внутренней политикой и деятельностью президента РФ. Через некоторое время он обозвал митингующих &#171;пятой колонной&#187;, а еще позже &#8211; национальными предателями. Я никогда не поддерживал Путина и считаю его деятельность вредной для России. Выходит, что и я тоже бандерлог, &#171;пятая колона&#187; и национальный предатель? Это меня, которому было присвоено звание &#171;Ударник труда&#187;. За доблестный труд я был награжден многими почетными грамотами. А скольких людей президент обозвал этими обидными словами? Если верить опросам, то 85% населения России &#8211; якобы &#171;за путинисты&#187;. Остальные 15% граждан, то есть, двадцать один миллион человек президент назвал бандерлогами.Обзывая граждан своей страны, которым он должен обеспечить социальные гарантии, Путин тем самым, считаю, поджигает национальную рознь, сеет вражду в обществе и унижает человеческое достоинство. А это в Уголовном Кодексе называется экстремизмом.Депутаты жируют, гражданам кидают подачки! Как в таком случае назвать деятельность самого Президента РФ? За 15 лет правления страной путиным и его командой были закрыты и уничтожены большинство заводов и фабрик. Почти полностью уничтожено станкостроение. Промышленность почти ничего не производит. Даже бытовую технику мы покупаем за границей. Медицина дошла до уровня отсталых африканских стран, давно в упадке образование и ослаблена армия. Генералы воруют деньги из бюджета страны. Полиция и ФСБ слились с бандитскими группировками. По официальным данным, шестнадцать миллионов триста тысяч россиян проживает ниже прожиточного уровня. По тем же данным пятьдесят миллионов человек живет в непригодных для жилья помещениях. Это бараки, хрущевки послевоенной постройки и хижины без воды и теплого туалета.А между тем друзья Путина быстренько стали миллиардерами. Слуги народа &#8211; депутаты &#8211; жируют, сидят на огромных зарплатах, туго набив кошельки, ничего не делают для народа. Этим клоунам и скоморохам очень весело живется. Эти чиновники разных рангов настроили себе дворцы. Мне просто непонятно, как жены и друзья Путина могут получать по четыре миллиона в день? Вот у кого жизнь удалась!Ну а сам Путин, как пишут западные СМИ, является самым богатым человеком в Европе. Они утверждают, что на счетах Путина лежит 50 миллиардов долларов. Вот как зарабатывают рабы на галерах! Интересно, как бы Путин сам оценил свою работу на посту Президента РФ? У него неплохо получается критиковать других. Но ведь &#171;рыба гниет с головы&#187;. Лично я думаю, что он очень хорошо усвоил уроки шпионской школы при КГБ в конце семидесятых годов. Там его учили вербовать, разрушать и убивать! Его не учили созидать?!
https://www.arsvest.ru/rubr/14/22508
П. С. Та вот первым бандерлогами назвал русаков Путин. Я сам видел с экрана тот митинг. Так шо не бреши Д. Ч.
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(без названия)
стоик692 написал 05.03.2017 21:57
Д.Ч. в статье назвал сиониста Порошенко обезьяной?
Все сионисты обезьяны по мнению Д.Ч.?
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