В Крыму замироточил бюст Дмитрия Медведева

Самое невероятное в этой истории, что у меня в севастопольской квартире на антресолях оказался бюст Дмитрия Анатольевича Медведева. И вот, перебирая вещи, я натолкнулся на него и обнаружил - мироточит! Ну точно, какая-то липкая такая хрень на нем выступила. Ну может мирро...

А вы что думали? Православный христианин обычно имеет дело в мирром только два раза в жизни - когда его крестят в младенчестве и когда отпевают. За исключением особ царского достоинства, которых помазывают мирром во время коронации. Ну и откуда, скажите, мне знать, как оно, мирро это выглядит и чем пахнет?

Но думаю, что мирро. Точно мирро.

И такая у меня внутренняя уверенность появилась, что это как-то связано с недавним расследованием Алексея Навального.

Заметили, как все будто бы позабыли враз про особняки и виноградники Дмитрия Анатольевича, как только депутат Государственной думы Поклонская обнаружила мироточение на бюсте святого императора Николая Романова? Обычно мироточат иконы, а тут - бюст, к тому же бронзовый. Небывалый, в общем-то, случай в истории христианства. Какой уж там Навальный...

Вот бюст - это икона или просто изваяние? Если мироточит, то уж точно чудотворная вещь. Разве может быть чудотворный бюст? Значит - икона!

Но для иконы нужен канон. Не каждая картинка, намалеванная на доске - это икона. Икона пишется по определенному очень строгому канону. И не кем попало, а иконописцем. Нельзя освятить даже фотографию или ксерокопию, хоть бы даже на ней и был изображен святой - ну как, представьте, считать иконой фотографию купающегося нагишом будущего царя-мученика?

Кстати, портреты с бюстами Ленина тоже не полагалось изготавливать кому попало, а только специально допущенным к этому художникам, и достаточно строго в плане сюжетов: Ленин в октябре, Ленин на трибуне, Ленин и дети... Но нигде вы не найдете картины Ленина, пьющего пиво или нежно целующего Надежду Константиновну, хотя несомненно бывало и то, и другое.

А уж, казалось бы, святой, канонизированный церковью! Даже святой Христофор изображается на иконах с собачьей головой - можете не верить, что у святого была столь необычная внешность, но изображать нужно так или никак. А с другой стороны - как не верить, если Хрстофор Песьеглавец причислен к лику святых и в восточной, и в западной церквях? Скажешь, что у человека не может быть песьей головы - и вот тебе состав преступления насчет оскорбления чувств верующих!

И все же факт - наберите в Яндексе "Николай Второй бюст" и увидите множество совершенно разных Николаев, и даже мундиры и награды на них будут разные, не то что носы или выражение лица. Хоть, казалось бы, столько фотографий осталось... Тут новомученику повезло куда больше, чем св. Христофору.

Вот и вопрос - что там в Симферополе замироточило? Чем считается предмет, из которого чудесным образом проступило мирро во дворе республиканской прокуратуры?

А у меня вот замироточил бюст Дмитрия Анатольевича. Может быть, и не его даже бюст - канона пока нет. Но замироточил определенно.

Почему, спросите вы, у меня такая уверенность?

А из-за мученичества. Ведь какое это должно быть мучение, когда в один день 3,5 миллиона человек просмотрели про тебя фильму, в которой ни капли правды, а все ложь и клеветы с наветами! Это как спрашивают: "Называл себя царем иудейским президентом Российской Федерации?" А он в ответ так спокойно: "Ты говоришь".

Мы же знаем как скромно, примерно живет наш Дмитрий Анатольевич. Просыпается рано, еще темно. Супруга Светлана заварит ему чаю с конфеткой карамельной, завернет бутерброд с сыром, в портфель положит - а там уж под окном шофер сигналит. Пора! Дела государственные ждут. И до темна горит свет в кабинете Дмитрия Анатольевича, шелестят бумаги, немеет рука все их подписывать. Поздно вечером, а то и совсем ночью Дмитрий Анатольевич снимает нарукавники, чтоб не обтрепались рукава у пиджака, и едет домой.

Дома дадут ему горячего супа - нельзя чтоб весь день без первого, котлетку и компот. Хлеб в доме режут аккуратно, чтоб не заветривал оборачивают в вощаную бумажку. Квартирка небольшая, поэтому детям строго-настрого велено не шуметь, когда Дмитрий Анатольевич идет спать - завтра ведь опять на службу. Государственную.

И вот про такого святого человека - эдакие чудовищные вещи. Разве ж можно поверить?

Я вот не верю. И не поверю на за что.

А вот в мироточение - верю!