В Севастополе идет облава на беженцев с Донбасса

В дачном массиве между Лабораторным шоссе, проспектом Генерала Мельника и дорогой от Сапун-Горы к Максимовой даче проводится спецоперация силовиков по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов с Донбассана всех поворотах и грунтовых дорогах, ведущих в дачный массив со стороны Лабораторного шоссе и трассы на Сапун-гору, дежурят автоматчики в балаклавах, стоят экипажи ГАИ.

Этот и другие дачные массивы в последние годы стали местом стихийной концентрации беженцев из охваченных военными действиями областей Украины. Нелегалов депортируют.

- У меня на даче по Севастополем в первый и второй годы войны жили беженцы, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Навряд ли у них была какая-то регистрация, во всяком случае я не спрашивал. Да и никому в тот период в голову это не приходило - помогали люди беженцам. Хотя, конечно, с Донбассе в Крым разные люди убегали, и вопросы сразу были - ребята, у вас дома война, а вы тут отсиживаетесь, пока за вас добровольцы из России воюют... Но все же может быть стоило облегчить для людей получение миграционных документов, а не устраивать облавы а-ля зондер-команды? И куда вообще высылать этих людей - обратно в зону боевых действий? Так у нас с ДНР и ЛНР никаких официальных отношений нет. И очень многие убежали из тех городов и поселков, которые сейчас под контролем Киева - им туда возвращаться порой некуда, разве что в тюрьму. Какая-то гадость происходит, такое вот у меня ощущение... Почему за 3 года Россия не смогла организовать натурализацию беженцев с Донбасса? Это ж не негры какие, это "иностранцы" только формально, а так никаких барьеров нет. А вот гляди ж ты - не нужны.

PS. Мы приостановили эту публикацию, поскольку информация в целом ряде украинских СМИ дословно повторяла одна другую. Так бывает, когда используется одна и та же "заготовка", а выступать рупором чьей-либо пропаганды нам не хотелось.

И вот сутки спустя появилось разъяснение МВД: "СМИ, распространившие информацию о проведении в Севастополе спецоперации по выявлению донецких нелегалов, воспользовались непроверенной информацией", заявила начальник пресс-службы УМВД в Севастополе Ольга Ярмоленко. Сотрудники полиции действительно проводили спецоперацию в дачном поселке в районе проспекта Генерала Мельника. Однако по словам Ольги Ярмоленко, это была рядовая операция по оздоровлению криминогенной обстановки, не связанная с целенаправленным поиском донецких нелегалов.

То есть ловили не только "донецких" - гребли всех...

