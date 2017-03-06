Наши не на Луне, но в сотне богатейших людей планеты сша экономика россия миллиардеры Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 миллиардеров, первое место в списке занял основатель Microsoft Билл Гейтс ($85,6 млрд). На второй строчке расположился предприниматель и инвестор Уоррен Баффет ($78,9 млрд), на третью позицию вышел глава Amazon Джефф Безос ($73,5 млрд). Среди россиян, вошедших в число ста богатейших предпринимателей — Потанин (51-е место,$16,6 млрд), Мордашов на 54-м месте с $16,5 млрд, Вексельберг (62-е место, $14,8 млрд), Усманов – на 70-м с $13,9 млрд. В сотню также вошли глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (71-е место с $13,9 млрд), акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман (74-е место, $13,4 млрд) и владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($11,6 млрд, закрывает первую сотню). - Я даже не знаю, наверно, надо гордиться нашими Потаниным и Мордашовым, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - ну если не как Гагариным и Титовым, то уж как тройкой Михайлов-Петров-Харламов точно. Это ничего, что сами мы малость в говне живем, зато наши - на первых местах! Чтобы наш Потанин занял 51-е место нужно всего-то 83 миллиона средних пенсий. А вот чтобы наскрести свой капитал, Биллу Гейтсу потребуется всего 73 миллиона американских пенсий. То есть, чтобы нашему Потанину догнать ихнего Гейтса, потребуется уже 428 миллионов российских пенсий! Где ж мы столько пенсионеров найдем, чтоб грабануть? У нас всего и населения 145 миллионов... А так хочется догнать и перегнать Америку!



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