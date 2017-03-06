Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наши не на Луне, но в сотне богатейших людей планеты

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

сша экономика россия миллиардеры
Наши не на Луне, но в сотне богатейших людей планеты

Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 миллиардеров, первое место в списке занял основатель Microsoft Билл Гейтс ($85,6 млрд). На второй строчке расположился предприниматель и инвестор Уоррен Баффет ($78,9 млрд), на третью позицию вышел глава Amazon Джефф Безос ($73,5 млрд).

Среди россиян, вошедших в число ста богатейших предпринимателей — Потанин (51-е место,$16,6 млрд), Мордашов на 54-м месте с $16,5 млрд, Вексельберг (62-е место, $14,8 млрд), Усманов – на 70-м с $13,9 млрд.

В сотню также вошли глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (71-е место с $13,9 млрд), акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман (74-е место, $13,4 млрд) и владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($11,6 млрд, закрывает первую сотню).

- Я даже не знаю, наверно, надо гордиться нашими Потаниным и Мордашовым, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - ну если не как Гагариным и Титовым, то уж как тройкой Михайлов-Петров-Харламов точно. Это ничего, что сами мы малость в говне живем, зато наши - на первых местах! Чтобы наш Потанин занял 51-е место нужно всего-то 83 миллиона средних пенсий. А вот чтобы наскрести свой капитал, Биллу Гейтсу потребуется всего 73 миллиона американских пенсий. То есть, чтобы нашему Потанину догнать ихнего Гейтса, потребуется уже 428 миллионов российских пенсий! Где ж мы столько пенсионеров найдем, чтоб грабануть? У нас всего и населения 145 миллионов... А так хочется догнать и перегнать Америку!

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Поклонской замироточил бюст
У Поклонской замироточил бюст
04.03.2017
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и К...
04.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Наши не на Луне, но в сотне богатейших людей планеты (0)
В Крыму замироточил бюст Дмитрия Медведева (8)
Нехватку донбасского угля в свидомой энергетике решили компенсировать отключением 2-го энергоблока Запорожской АЭС (5)
ДНР и ЛНР уговаривают ВСУ почтить день кончины Сталина мораторием (0)
На Сахалине продолжают арестовывать путинскую вертикаль (4)
Один из немецких "Плохих голубых мальчиков" перенёс операцию на бедре в Томске (3)
В "#калифониянаш" между противниками и сторонниками Трампа случился мордобой (9)
"Химкинская правда" на чеховский манер (5)
Дядя Сэм отучается в кризис от альтруизма (1)
Самолёт сирийских ВВС постигла на границе Турции судьба российской "сушки" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: На улице Дамаска
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Митя наш замироточил...
Дарья Митина Дарья Митина: Два Асада
Дарья Митина Дарья Митина: Oккупация древней Пальмиры coвкoвыми ватниками:)
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: новреалист сбежал от Елтышевой
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss