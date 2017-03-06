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Московский листок

"Птичий грипп" возвращается в Москву и Подмосковье, спустя ровно десять лет?

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

медицина подмосковье
"Птичий грипп" возвращается в Москву и Подмосковье, спустя ровно десять лет?

В Московской области 14 человек были помещены на карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства подчеркнул, что половина людей здорова, но их решено изолировать от общества для наблюдения. У другой половины имеются клинические признаки ОРВИ.

По данным агентства, очаги птичьего гриппа были выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. Предварительно, забою подлежит от 400 тысяч до 4 миллионов голов птицы.

Информацию о случаях заражения птичьим гриппом подтвердили в администрации Сергиево-Посадского муниципального района. При этом там заявили, что, по словам вирусологов, вирус не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы. "Меры безопасности на предприятии "Смена" и в карантинной зоне, которая составляет несколько километров, усилены", - добавили чиновники.

Сейчас специалисты проводят мониторинг во всех птичьих хозяйствах, включая мелкие частные. Работа идет круглосуточно. Подтверждение информации об эпидемии будет означать, что под угрозой окажется уникальный генофонд птицехозяйств, который формировался десятилетиями. Кроме того, ситуация, вероятно, обернется большими убытками в сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, "Птичий грипп" впервые был зарегистрирован в Москве и Калужской области, сообщили РИА "Новости" в управлении информации МЧС РФ 26 февраля 2007-го года. Ранее сообщалось, что этот диагноз лабораторно подтвержден в восьми районах Подмосковья.

"С 10 февраля в Москве, а также восьми районах Московской и одном районе Калужской области на частных подворьях зарегистрирован падеж домашней птицы. Диагноз "грипп птиц тип Н5N1", таким образом, подтвержден в 10 населенных пунктах", - отметили в МЧС.

Заболевания людей не отмечено, проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий. По данным министерства, всего на территории Центрального федерального округа (ЦФО) уничтожено 2146 птиц, в том числе пало 372 птицы.

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