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Московский листок

КНДР продолжает успешные испытания своего ядерного щита

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

кндр япония
КНДР продолжает успешные испытания своего ядерного щита

КНДР утром в понедельник осуществила очередной ракетный запуск в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерство обороны Южной Кореи.  Как отмечается, запуск был произведен из района провинции Пхехан-Пукто, где располагается космодром Сохэ. Пока точно неизвестно, о ракете какого типа идет речь. В южнокорейском оборонном ведомстве считают, что это могла быть баллистическая ракета.

Генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что японское правительство начало в срочном порядке собирать и анализировать информацию о новом запуске. Он также заявил, что речь идет о запуске не одной ракеты, а сразу четырех. При этом три снаряда упали в исключительную экономическую зону Японии.

Напомним, в феврале текущего года северокорейские военные запустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. Ракета поднялась на высоту до 50 км и пролетела около 500 км, а затем упала в воду.

Примечательно, что февральский запуск произошел во время визита премьера Японии Синдзо Абэ в США. На совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом глава японского правительства заявил, что КНДР в очередной раз нарушила резолюции СБ ООН.

Ранее замдиректора по делам Северной Америки в МИД Северной Кореи Цой Кан Ир заявил: "Наши меры по укреплению ядерного арсенала носят по своей природе оборонительный характер, (их цель) защитить наш суверенитет и справиться с постоянным ядерным шантажом и угрозами США против нашей страны".

Вскоре после инцидента с ракетой Евросоюз принял документы, определяющие новые санкции против Северной Кореи. Инициатива ввела ограничения по сделкам с углем, железом и железной рудой, а также запретила импорт меди, никеля, серебра, цинка. Кроме того, ЕС ужесточил уже существующие ограничения в транспортном и финансовом секторах. Так, например, северокорейским дипломатическим миссиям в Европе теперь запрещается иметь в ЕС больше одного банковского счета, накладываются ограничения на использование недвижимого имущества.

Напомним, в октябре 2016-го года  власти Северной Кореи заявили, что намерены нанести предупредительный удар по США и Японии при «малейших провокациях» со стороны этих стран. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Пхеньян готов пойти на «ядерный ультиматум» с целью защиты своего права на существование и суверенитета республики. 

В КНДР напомнили, что рассматривают Вашингтон как агрессора, а Токио — «заклятого врага корейского народа». Севекорейские власти КНДР также осудили главу МИД Японии Фумио Кисиду за то, что он выступает за наращивание давления на Пхеньян. 

Ранее сообщалось, что Южная Корея ожидает как минимум пяти новых ракетных испытаний в КНДР. Последний раз, 20 октября, Северная Корея произвела неудачный запуск баллистической ракеты.

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