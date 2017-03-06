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Московский листок

Неофеодальные поправки в конституцию Казахстана первично приняты

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

казахстан неофеодализм конституция
Неофеодальные поправки в конституцию Казахстана первично приняты

Депутаты парламента Казахстана в пятницу на совместном заседании палат одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан". Документ предлагает внести изменения в 23 статьи основного закона страны, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

"Предлагаемые поправки в конституцию направлены на усиление роли парламента, повышение самостоятельности и ответственности правительства. При сохранении президентской формы правления принятие предложенных главой государства поправок будет способствовать укреплению баланса между ветвями власти, а также повышению эффективности работы государственных институтов", - проинформировал руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков, представляя законопроект депутатам.

Законопроект также уточняет конституционные основы судебной системы и прокуратуры. В документе предложено на конституционном уровне закрепить гарантии неизменности независимости Казахстана, унитарности, его территориальной целостности и формы правления.

В ходе обсуждения поправок депутаты предложили отметить в конституции особую роль главы государства в становлении и развитии независимого Казахстана. "Считаю необходимым отразить в главном законе страны неоценимую роль Елбасы (лидера нации), его исключительную значимость. Предлагаю внести в число изложенных в пункте 2 статьи 91 конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева", - выступила с инициативой депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Бакытгуль Хаменова. Ее предложение поддержали и другие депутаты.

После обсуждения законопроекта за одобрение его в первом чтении проголосовали депутаты обеих палат парламента. Для подготовки документа ко второму чтению создана совместная комиссия из депутатов верхней и нижней палат парламента.

Многие не увидели под разговоры о перераспределении полномочий аферу и мошенничество Назарбаева по обману всего народа, а именно закрепление в Конституции предоставления права иностранным гражданам приобретать землю в частную собственность и запрет даже на выражение идей о пересмотре итогов приватизации в Казахстане. Этим Елбасы хочет узаконить владения китайского капитала в стране и возможность Пекину через своих граждан скупать земли, а также сохранить за своей семьей, родными и приближенными награбленные богатства.

Посудите сами и сравните действующую статью Конституции и ту, которую нам предлагают Назарбаев и его нукеры:

В настоящее время в Конституции

Статья 26, подпункты 1 и 2:

1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.

2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом.

Предполагаются поправки:

Подпункты 1 и 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

1. Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.

2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией.

Получается, что эти поправки в статье, где убирается слово «Граждане Республики Казахстан" априори нарушает его же собственный «мораторий» на продажу земли китайским корпорациям, что еще и еще раз показывает его фиктивность. В этом случае в стране все иностранные граждане смогут иметь в собственности землю в любых пропорциях, что сейчас скрывается под маской «совместных предприятий», где китайский капитал вынужден использовать зиц-председателей из местных «аборигенов». После введения данной статьи, надобности в этом уже не будет.

Поэтому борьба за землю и против ее приватизации еще далеко не закончилась, а лишь была отложена, тем более, что Назарбаев хочет легализовать продажу всех богатств страны иностранцам именно введя поправки в Конституцию!

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