При капитализме пропаганда вытесняет правду

Читаешь нынешние газеты, а они стали очень даже дорогими, и хочется кинуть, и больше не выписывать, и не читать. Ложь, преувеличение событий на пользу власти на каждой странице. Ну почему не написать правду, то что есть на самом деле? Всё дело в том, кто пишет и главное каково его материальное положение. Нищий напишет правду, человек с достатком пишет, то что могло бы понравиться чиновникам или хотя бы не вызывало раздражений.

Гражданин Н.Стариков пишет статью на первой странице газеты "Ветеран" под заголовком "Наша армия и флот - это сила и оплот". В рифму ничего не скажешь. А смысл? О нём первая фраза статьи. "Одним из самых любимых и волнующих праздников в нашей стране является День защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 - го февраля". И кого защитили в этот день? А главное от кого? И где вы видели, чтобы народ отмечал этот праздник? Я не видел и по телевизору ничего праздничного не показали. Г.Зюганов собрал небольшую толпу на задворках, так его телевидение не показывало. А Красная площадь была свободна и Мавзолей В.Ленина пустовал. Наверное закрыли.

При бандитски - воровском капитализме в этот день у трезвого народа кошки скребут на душе от бессилия и беспомощности. Народ брошен президентом, правительством на задворки. О нём вообще власть не думает. У них одна проблема - где бы ещё приобрести за казённые денежки дворец, замок и землицы гектаров 100. Покопайся в интернете и увидишь, как чиновники заботятся о народе и справляют любимый праздник. Н.Стариков рассказывает о создании Рабоче - Крестьянской Красной Армии. Газета - то ветеранская, наверное они знают о создании и подвигах армии. Но ведь надо же что - то писать. Как праздновали в СССР мы знаем и сами принимали в этом участие. А молодёжи сегодня это не интересно, да они и не читают газету ветеранов. А вот на счёт мощи страны автор перегнул и перегнул основательно. Наверное он живёт припеваючи и не видит жизнь народа. Цены, тарифы растут, зарплата на нуле. Даже О.Голодец на последнем форуме заявила , что нищих уже больше 20 миллионов человек. А вот мощь чиновников, олигархов действительно растёт. По - прежнему покупают яхты, строят в запретных зонах дворцы. Забейте в поисковую строку интернета вопрос о недвижимости долгожителей Кремля и правительства и если вы не разучились думать и анализировать, то такую статью больше не напишите. Власть издевается над народом и вы туда же. Разве сторонник политики Кремля может пропустить "подвиг" крейсера "Адмирал Кузнецов" и полёты с его палубы. Но Н.Стариков забыл, что это всего один крейсер и его должны поставить на ремонт, а заменить нечем. В США таких десятки. Мы ведь тоже могли построить, но миллиарды разворованы. Десятки раз пишу о том, что только 40 олигархов из первых строк журнала "Форбс" имеют на своих счетах более 270 миллиардов долларов, а бюджет всего 247 миллиардов. А сколько самолётов утонуло при выполнении полётов? И доставать их не будут. Дорого. А то, что нам предстоит ещё многое сделать почти правда. Но только не нам, а Кремлю и правительству. Народ всегда готов работать ради процветания Отечества, но пока процветает власть и депутаты. Да и ветераны из числа генералитета не бедствуют. Профессия военного действительно начинает быть востребована. А почему бы не рассказать народу правду о преступной деятельности власти, которая в девяностые годы издевалась над армией. Морила солдат голодом и никто не понёс наказание. Сколько вам лет, Н.Стариков, вы порхаете по верхам, за дураков считаете народ? Хотя это так и есть. Но престиж армии при бандитски - воровском капитализме не в защите Отечества. Деваться некуда молодёжи. Работы нет, а та что есть не обеспечит корм даже собаки. Мы для кого будем защищать? Для миллиардеров и просто воров? Солдат что получит, защищая? И уж совсем ложью заканчивается статья. Медсёстры Н.Дураченко и Г.Михайлова награждены орденом Мужества посмертно, а не званием Героя, как пишет автор. Да и там ничего геройского не было. Видите власть не ввела сухопутные войска, потому что вводить некого. А госпитали и гуманитарную помощь оказывает. При этом некому обеспечивать оборону проводимых наземных мирных операций. Медики попали как куры во щи. У нас как всегда виновных нет, а люди погибли. На самом деле виновные есть. Командир нашей группировки. Он не мог обеспечить безопасность, потому что это не его обязанность, у него нет на это сил. И надо было своевременно доложить министру, что за безопасность он не несёт ответственность. А вот когда турки сбили наш бомбардировщик вина полностью лежит на командире группировки. В мире нет случая, чтобы на войне бомбардировщик летал на задание без прикрытия. После гибели пилота, гибели самолёта и при осуществлении спасательной операции погиб морпех и взорван вертолёт. Смотрите сколько бестолковщины. Либо занимаются экономией, либо командный состав группировки с кулинарного техникума. Послали офицера корректировать огонь. Боевики его вычислили и он вызвал огонь на себя. Ну прямо 41 - й год. Разве командование не должно было разрабатывая план корректировки, предусмотреть отступление. Это же азбука для командира. Но у нас до азбуки далеко, зато близко для похвалы. Если подойти по военному, то командование допустило массу нарушений из - за которых погибли люди и армии нанесён материальный ущерб, хотя можно было избежать без особых усилий.

Отправляя бомбардировщиков на задание командир самолёта получал задание в воздухе. Это сумасшествие, которому вообще нет оправдания. Это если хотите преступление. Штаб разрабатывая операцию, обязан пригласить командира или командиров самолётов, которые будут исполнять это задание. Им виднее как подойти к цели и как уйти. Кто должен и как обеспечивать их полёт? Они могли высказать командиру группировки свои соображения. Это не секретность - это преступление.

Действительно в этот день есть повод послушать концерты и поздравления от чиновников. Лучше бы рассказали об ошибках, которые были допущены и Кремлём и непосредственно исполнителями. Но мы пишем о мнимых подвигах, достижениях, пиарим армию, которой нет. Есть атомное оружие созданное в Советском Союзе, которое и сохраняет Россию.

В одной газете редакция помещает статьи противоположные члену редакционной коллегии. Мнения могут быть разные у пишущих граждан. Один нищенствует, другой жирует, третий живёт не голодая. И естественно у них могут быть разные мнения. Сегодня в бандитской России мнение у человека формирует карман. Но мнение редакции газеты должно быть нейтральное. В данном случае читатель совершенно справедливо думает, что редакционная коллегия газеты "Ветеран" на стороне власти. Вот поэтому и тираж дворовый. Нет правдивых статей. Народ пишет, но на страницы попадают статьи ни о чём. В этом же номере помещена статья В.Минаева "Привыкаем плохо жить". Первый абзац заставляет думать о действительности и о том, что пишет Н. Стариков. "Глядя на всё происходящее в стране сегодня, невольно задумываешься: в какой стране мы живём? Вернее, не живём, а выживаем. Ведь уже на протяжении 25 - и лет мы привыкаем к целенаправленному развалу всего и вся: к губернаторам - ворам, градоначальникам - мздоимцам, депутатам - жуликам, сенаторам - олигархам"... Смотрите как точно выражается В.Минаев. На эту же тему пишет и И.Бикбулатов в этой же газете в статье "Никакого просвета". А вот у Н.Старикова оказывается просвет есть.

Заканчивает статью Н.Стариков поздравлением, наверное, от имени редакции газеты "Ветеран" всех, кто принадлежал и принадлежит к этому священному братству. А мне почему - то не пришла в голову мысль поздравить бывших военных, да и нынешних. И поздравлять не буду до тех пор пока мне хотя бы газета "Ветеран" в лице Н.Старикова и А.Данилова не объяснят: за что погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом? За что погибло 27 миллионов человек. История не знает войны при которой погибало такое количество человек. И никто не объяснит за что? Того государства за которое погибли миллионы людей нет. Какую бестолковщину несут средства массовой информации в народ. И всё это делается только для того, чтобы сохранить действующую власть. Попробуйте опровергнуть.