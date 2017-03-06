Флешмоб "Две гвоздики товарищу Сталину" поставил рекорд за две пятилетки

В Москве вчера коммунистические и патриотические организации приняли участие в возложении венков и цветов к могиле товарища Сталина. Флешмоб, стартовавший десять лет назад - поставил рекорд, что видно по фотографии, сделанной у самого захоронения великого вождя советского народа. Объединённая коммунистическая партия, её московское и подмосковное отделения, Союз коммунистической молодёжи, РОТ-Фронт, РКРП, "Коммунисты России" и ещё сотни беспартийных товарищей шли к Мавзолею, сетуя, что изначальное, подобающее историческому деятелю такого уровня захоронение рядом с телом великого Ленина - было разорено по указке Хрущёва и его подельников-"шестидесятников", при полном одобрении тогдашних культурных гробокопателей, прежде воспевавших вождя своими стихами. Процедура перезахоронения забальзамированного тела в саркофаге проводилась ночью, под охраной нескольких военных кордонов и даже танков (!), так сильно опасались народных выступлений партийные отступники и ревизионисты...

Что ж, 5 марта, когда перестало биться сердце товарища Сталина, новые поколения коммунистов, при свете дня - шагают к его могиле и отдают должную дань его памяти.

Первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев шёл среди товарищей... Это только начало народной цепи, не ослабевавшей, не иссякавшей более двух часов. За коммунистами потянулись и простые туристы.

У могилы Иосифа Виссарионовича Сталина секретарь ЦК ОКП товарищ Серёгин произнёс небольшую речь, отметил основные вехи жизни великого человека, вождя не только советского, но и мирового коммунистического движения. Царицын, год Великого перелома, индустриализация, Великая Победа, стройки коммунизма - вот такая бесконечность достижений уместились в жизни выдающегося теоретика и практика марксизма-ленинизма.

По количеству гвоздик легко увидеть, что такого за всю десятилетнюю историю флешмоба и просто возложений партделегаций - не бывало.

В этот же день, 5 марта Северодвинское отделение "Другой России" приняло участие в 64-й годовщине Дня Памяти Верховного главнокомандующего в Великой Отечественной войне Иосифа Виссарионовича Сталина. Мероприятие прошло у бюста вождя в Архангельске.

Но только траурными и мемориальными настроениями мобилизация коммунистов, другороссов и других товарищей, сознающих великую, позитивную роль Сталина в отечественной и мировой истории - ограничиваться в период реакции и политического кризиса нельзя. Глядя на солидарность обворованного советского народа, глядя, как стравливают меж собой буржуи бывшие республики Союза, мы чётко видим будущее. Это - борьба, только борьба, возможно, кровопролитная, длительная.

Дело великого Сталина будет продолжено, СССР - возрождён, приватизированное - национализировано, а социализм продолжит победоносное шествие по Земле.