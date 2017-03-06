Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Флешмоб "Две гвоздики товарищу Сталину" поставил рекорд за две пятилетки

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 4

ссср сталин окп
Флешмоб "Две гвоздики товарищу Сталину" поставил рекорд за две пятилетки

В Москве вчера коммунистические и патриотические организации приняли участие в возложении венков и цветов к могиле товарища Сталина. Флешмоб, стартовавший десять лет назад - поставил рекорд, что видно по фотографии, сделанной у самого захоронения великого вождя советского народа. Объединённая коммунистическая партия, её московское и подмосковное отделения, Союз коммунистической молодёжи, РОТ-Фронт, РКРП, "Коммунисты России" и ещё сотни беспартийных товарищей шли к Мавзолею, сетуя, что изначальное, подобающее историческому деятелю такого уровня захоронение рядом с телом великого Ленина - было разорено по указке Хрущёва и его подельников-"шестидесятников", при полном одобрении тогдашних культурных гробокопателей, прежде воспевавших вождя своими стихами. Процедура перезахоронения забальзамированного тела в саркофаге проводилась ночью, под охраной нескольких военных кордонов и даже танков (!), так сильно опасались народных выступлений партийные отступники и ревизионисты...

Что ж, 5 марта, когда перестало биться сердце товарища Сталина, новые поколения коммунистов, при свете дня - шагают к его могиле и отдают должную дань его памяти.

Первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев шёл среди товарищей... Это только начало народной цепи, не ослабевавшей, не иссякавшей более двух часов. За коммунистами потянулись и простые туристы.

 

У могилы Иосифа Виссарионовича Сталина секретарь ЦК ОКП товарищ Серёгин произнёс небольшую речь, отметил основные вехи жизни великого человека, вождя не только советского, но и мирового коммунистического движения. Царицын, год Великого перелома, индустриализация, Великая Победа, стройки коммунизма - вот такая бесконечность достижений уместились в жизни выдающегося теоретика и практика марксизма-ленинизма.

По количеству гвоздик легко увидеть, что такого за всю десятилетнюю историю флешмоба и просто возложений партделегаций - не бывало.

В этот же день, 5 марта Северодвинское отделение "Другой России" приняло участие в 64-й годовщине Дня Памяти Верховного главнокомандующего в Великой Отечественной войне Иосифа Виссарионовича Сталина. Мероприятие прошло у бюста вождя в Архангельске.

Но только траурными и мемориальными настроениями мобилизация коммунистов, другороссов и других товарищей, сознающих великую, позитивную роль Сталина в отечественной и мировой истории - ограничиваться в период реакции и политического кризиса нельзя. Глядя на солидарность обворованного советского народа, глядя, как стравливают меж собой буржуи бывшие республики Союза, мы чётко видим будущее. Это - борьба, только борьба, возможно, кровопролитная, длительная.

Дело великого Сталина будет продолжено, СССР - возрождён, приватизированное - национализировано, а социализм продолжит победоносное шествие по Земле.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Краснова
Отто написал 06.03.2017 11:01
Мадам Краснова поместила залепуху совсем в стиле мирро-торчащей Поклонской. Как один комментатор про Поклонскую кратко и емко сказал: "Совсем дура". Тоже самое и про мадам Краснову. Хотя, Поклонская свои 30 сребреников на политической панели честно отрабатывает. А мадам Краснова, вы как? Безвозмездно?
Скоро 8 Марта. Будем поздравлять и чествовать наших милых и дорогих.
Но поздравлять таких, как Наебулина, Голоднец, Поклоская и т.п. + примкнувшую к ним мадам Краснову - как-то не хочется.
Ответить
Сталин-жил!!!Сталин-жив!!!Сталин-будет жить!!!
Лис написал 06.03.2017 11:00
Судя по количеству цветов на могиле Сталина перспективы радикальных Социалистических перемен на всем пост-Советском пространстве возрастают в геометрической прогрессии.Революция никуда не исчезала.Она просто воплотилась в тех для кого лучшая память о товарище Сталине-это продолжить его дело.
Ответить
(без названия)
Красная написал 06.03.2017 10:36
Тяжело смотреть. "Коммунисты" чествуют похоронщика революции. Свидетельство, что ее перспективы пока что отсутствуют. Или насовсем.
Ответить
(без названия)
Краснова написал 06.03.2017 10:33
Это удручает. Чествуют похоронщика революции. Свидетельство отсутствия реальных ее перспектив.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Поклонской замироточил бюст
У Поклонской замироточил бюст
04.03.2017
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и К...
04.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Флешмоб "Две гвоздики товарищу Сталину" поставил рекорд за две пятилетки (4)
При капитализме пропаганда вытесняет правду (8)
Неофеодальные поправки в конституцию Казахстана первично приняты (0)
КНДР продолжает успешные испытания своего ядерного щита (1)
"Птичий грипп" возвращается в Москву и Подмосковье, спустя ровно десять лет? (0)
Наши не на Луне, но в сотне богатейших людей планеты (6)
В Крыму замироточил бюст Дмитрия Медведева (17)
Нехватку донбасского угля в свидомой энергетике решили компенсировать отключением 2-го энергоблока Запорожской АЭС (12)
ДНР и ЛНР уговаривают ВСУ почтить день кончины Сталина мораторием (1)
На Сахалине продолжают арестовывать путинскую вертикаль (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Об усилении или девальвации рубля: в понедельник на радио "Комсомольская правда"
Дарья Митина Дарья Митина: На улице Дамаска
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Митя наш замироточил...
Дарья Митина Дарья Митина: Два Асада
Дарья Митина Дарья Митина: Oккупация древней Пальмиры coвкoвыми ватниками:)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss