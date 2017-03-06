В Севастополе нет российских банков - ни вездесущего Сбера, ни ВТБ. Вернее сказать, штук несколько российских банков наличествует, но в остальной России вы навряд ли о них слыхали: Генбанк, ЧБРР, Банк Морской... Но в целом всю "поляну" покрывает "маленький гигант большого Крыма" - банк РНКБ.

Сегодня его отделения находятся в бывших офисах Ощадбанка (украинский вариант еще советского Сбера), Приватбанка (детища Коломойского, в недавнем прошлом крупнейшего частного банка Украины), но что интересно и в помещениях, еще недавно занимавшихся украинскими филиалами Сбербанка и ВТБ! То есть украинские филиалы крупнейших российских банков "патриотически" покинули "оккупированный" Крым, бросив тут всё, а российские системообразующие банки - не пришли. Уступив офисы и оборудование РНКБ.

Сейчас большинство с евастопольцев получают пенсии в РНКБ, платят за жилье в РНКБ, получают зарплату на карточки РНКБ. И даже с виду РНКБ совсем как Сбербанк, такой же зелененький...

А у меня же проблема - мне надо платить за свет, за газ, за воду с телефоном и интернетом, вне зависимости от того, нахожусь я в Севастополе или совсем в другом месте. Во всех регионах эта проблема решается через Сбербанк, то есть это и не проблема вовсе: заводишь регулярный платеж и все твои заботы - это чтобы на счету лежала какая-нибудь копеечка.

Но не в Крыму и не в Севастополе.

Хотя в РНКБ вас будут уверять, что и с ними никаких проблем точно нет. И карточки у них совсем как настоящие, и счета, и интернет-банкинг, и даже прога на смартфон имеется - эту можете установить себе хоть сейчас и обнаружить, что она работает отлично! Только денег не переводит. Но это пустяки...

И вот конкретно, 21 февраля, собираясь ехать в Крым, решил я погасить задолженность за интернет у себя в Севастополе. Иначе приедешь, заплатишь быстренько в кассе и все равно ждешь дня два-три, пока подключат - беспроводной интеренет работает в городе русской славы абсолютно позорно, а таскаться по кафе, где есть приличный wi-fi хоть и приятно, но утомительно.

Вот и решил оплатить дистанционно, заранее. Приеду, а у меня "все шкворчит".

В общем, пытаюсь пополнить счет в РНКБ со своего счета в Сбербанке - хрена там! Хоть в солнечную Гондурасию деньги переводи, а в Крым - ну никак! Ни обычным порядком, ни вводя полные реквизиты банка.

Что делать? Еду в единственное в Москве отделение "маленького гиганта большого Крыма" банка РНКБ в район метро Новослободская. Думаю, что хорошо - в каком-нибудь Новосибирске или Омске отделения РНКБ может и вовсе нет.

Поиски отделения крупнейшего банка Крыма с навигатором и звонками в колл-центр заняли у меня около 40 минут. И наконец в какой-то подворотне нахожу наконец этот офис. Я, естественно, единственный клиент.

Кассир сразу на мои недоуменные вопросы насчет перевода со счета Сбербанка отрезала: не проходит! Вообще. Потерянное время. Только наличными в кассу. Класс! Снова порадовался, что я не в Новосибирске.

С телефона платеж тоже не проходит. Но вот с домашней станции со второго раза - получилось! "Платеж исполнен"!

26 февраля вечером, уже в Севастополе обнаруживаю - интернет отключен.

Звоню в офис Севтелекома - на счету задолженность.

Звоню в колл-центр РНКБ. Там у меня подробно выясняют, кто я и зачем, после чего сообщают - платеж еще не прошел: "Числа второго-третьего марта пройдет".

- А если вы, девушка, позвоните в "скорую" и вам скажут, мол, денька два-три потерпите? - но в общем дискуссия бессмысленна...

На следующее утро топаю в главный офис РНКБ на Большую Морскую. Стою в очереди, сажусь к менеджеру, который сообщает мне: "Да не может быть! У нас все отлично работает!"

- Хорошо, вот мой платеж с пометкой "исполнено" от 21 числа, сейчас 27-е - где деньги?

В общем, путем долгих выяснений, узнаю - деньги просто не отправили. Не только мои - все платежи перед праздником 23 числа задержали, но "обязательно отправим сегодня после обеда".

Насчет "подождите дня два-три" девушка в колл-центре не шутила... Взглядом упираюсь в курс валюты на стене и понимаю, что "на континенте" я в такой банк просто не зашел бы - маржа 2 рубля вниз и 2 рубля вверх от курса ЦБ... В обменнике на базаре - 40 копеек.

Но выбора-то нет! Стараниями Германа Оскаровича Грефа и его коллег 2,5-миллионное население Крыма с Севастополем отдано на поток и разграбление сомнительным банковским учреждениям - впрочем, не удивлюсь, если в уставном капитале РНКБ найдется и опосредованный интерес Сбера. Не удивлюсь.

Там все прекрасно - не только маржа на обменные операции, но и комиссия на оплату ЖКХ, на снятие денег и так далее. Но они при этом еще и "немножечко шьют" - выяснилось, что за время существования у меня счета в РНКБ с меня еще неправильно списали 600 рублей за услугу, которой не оказывали.

Даже по сравнению с услугами украинских банков - это явно не в пользу "крымнаша". Как это так, оставить целых два субъекта РФ без нормального банкинга?

Правда, в отличие от жителей ДНР и ЛНР, крымчане могут открыть счет в Сбербанке, съездив в Краснодар, Ростов или Москву. Но пополнить свои счета из Крыма смогут навряд ли или с очень большим трудом и столь же большой комиссией. Сбербанк не заинтересован даже в том, чтобы получать деньги из Крыма.

А вот на Украине у вас со Сбербанком и другими российскими банками - никаких проблем!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск