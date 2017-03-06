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Московский листок

Минимум один ополченец погиб в ЛНР при обстрелах ВСУ

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

лнр ато всу
Минимум один ополченец погиб в ЛНР при обстрелах ВСУ

Один ополченец погиб за минувшие сутки при обстрелах со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции (НМ) ЛНР. "В результате минометного обстрела позиций НМ в районе Веселогоровки один военнослужащий Народной милиции погиб", — заявили в оборонном ведомстве ЛНР, добавив, что данный обстрел был в воскресенье вечером.

По данным пресс-службы, всего за минувшие сутки украинские силовики 19 раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР. "За сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) 19 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120 и 82-миллиметровые минометы, БМП-1, БТР, гранатометы (АГС, СПГ) ЗУ-23-2 и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.

Как заявили в Народной милиции, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Первомайск, Калиново, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Лозовое. В свою очередь украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 54 раза открывали огонь по их позициям, пятеро военных получили травмы и ранения.

"В общем зафиксировано 54 обстрела. Двое наших военных ранены, трое травмированы", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По информации силовиков, из артиллерии калибром 122 миллиметра, танков, минометов обстреливался населенный пункт Луганское, огонь также велся по шахте "Бутовская". Кроме того, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Авдеевка, Майорск, Пески и другие населенные пункты. Как сообщили в пресс-центре, на мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались Талаковка, Гнутово, Водяное, Павлополь. Кроме того, позиции украинских силовиков в Широкино были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, вчера самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили украинской стороне режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с утра 5 марта, заявил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива - наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК (Совместный центр по координации и контролю - ИФ)", - сказал он.

Басурин отметил, что пока режим прекращения огня сохраняется. "Сможет ли Украина контролировать радикалов - посмотрим", - отметил представитель ДНР.

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