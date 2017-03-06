Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Цены на авиабилеты могут взлететь из-за нововведения налоговиков

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

Цены на авиабилеты могут взлететь из-за нововведения налоговиков

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо в Минтранс с просьбой изменить или хотя бы отсрочить вступление в силу новых требований к контрольно-кассовой технике, с помощью которой будет передаваться информация о расчетах за перевозку пассажиров в налоговые органы, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно оценкам Минтранса ежегодно только для воздушных перевозок пассажиров оформляется около 100 млн документов. Изменения затронут 88 российских авиакомпаний, а единовременные и переменные затраты перевозчиков могут достичь 10 млрд руб. Кроме того, возникнут дополнительные постоянные расходы на передачу данных в налоговые органы. В результате тарифы на воздушную перевозку подорожают, а из федерального бюджета придется выделять дополнительные средства. Аналогичная проблема может коснуться и ОАО РЖД и ее дочерней Федеральной пассажирской компании, чьи единовременные расходы на эти цели составят около 3 млрд руб., а в дальнейшем потребуют ежегодных субсидий до 1 млрд руб.

Свои обращения в АЭВТ уже направили S7, "Уральские авиалинии", "Руслайн", Red Wings. В пресс-службе S7 изданию пояснили, что выполнение установленных законом требований "на практике повлечет за собой полный пересмотр действующей системы оформления воздушных перевозок, в том числе при интернет-продажах авиаперевозок, а также системы учета, отчетности, налогообложения". Источник в "Аэрофлоте" сообщил, что компании известно о проблеме и в Минтрансе проводятся совещания с целью доработать нормативную базу.

В то же время в ФНС считают, что текущие требования законодательства о контрольно-кассовой технике ставят практически все отрасли "в равное положение" по обязанности применения ККТ. Служба отмечает, что в стране уже работает более 100 тыс. касс, соответствующих новым требованиям.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Поклонской замироточил бюст
У Поклонской замироточил бюст
04.03.2017
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и К...
04.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Суд освободил осужденную за репост воспитательницу Евгению Чудновец (0)
Цены на авиабилеты могут взлететь из-за нововведения налоговиков (0)
"Маленький гигант большого Крыма" (1)
Минимум один ополченец погиб в ЛНР при обстрелах ВСУ (0)
Флешмоб "Две гвоздики товарищу Сталину" поставил рекорд за две пятилетки (6)
При капитализме пропаганда вытесняет правду (9)
Неофеодальные поправки в конституцию Казахстана первично приняты (0)
КНДР продолжает успешные испытания своего ядерного щита (2)
"Птичий грипп" возвращается в Москву и Подмосковье, спустя ровно десять лет? (0)
Наши не на Луне, но в сотне богатейших людей планеты (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: КИТАЙ ТОРМОЗИТ. ПРИВЕТ КРЕМЛЮ
Дарья Митина Дарья Митина: From Syria with love
Максим Калашников Максим Калашников: Об усилении или девальвации рубля: в понедельник на радио "Комсомольская правда"
Дарья Митина Дарья Митина: На улице Дамаска
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Митя наш замироточил...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss