Цены на авиабилеты могут взлететь из-за нововведения налоговиков

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо в Минтранс с просьбой изменить или хотя бы отсрочить вступление в силу новых требований к контрольно-кассовой технике, с помощью которой будет передаваться информация о расчетах за перевозку пассажиров в налоговые органы, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно оценкам Минтранса ежегодно только для воздушных перевозок пассажиров оформляется около 100 млн документов. Изменения затронут 88 российских авиакомпаний, а единовременные и переменные затраты перевозчиков могут достичь 10 млрд руб. Кроме того, возникнут дополнительные постоянные расходы на передачу данных в налоговые органы. В результате тарифы на воздушную перевозку подорожают, а из федерального бюджета придется выделять дополнительные средства. Аналогичная проблема может коснуться и ОАО РЖД и ее дочерней Федеральной пассажирской компании, чьи единовременные расходы на эти цели составят около 3 млрд руб., а в дальнейшем потребуют ежегодных субсидий до 1 млрд руб.

Свои обращения в АЭВТ уже направили S7, "Уральские авиалинии", "Руслайн", Red Wings. В пресс-службе S7 изданию пояснили, что выполнение установленных законом требований "на практике повлечет за собой полный пересмотр действующей системы оформления воздушных перевозок, в том числе при интернет-продажах авиаперевозок, а также системы учета, отчетности, налогообложения". Источник в "Аэрофлоте" сообщил, что компании известно о проблеме и в Минтрансе проводятся совещания с целью доработать нормативную базу.

В то же время в ФНС считают, что текущие требования законодательства о контрольно-кассовой технике ставят практически все отрасли "в равное положение" по обязанности применения ККТ. Служба отмечает, что в стране уже работает более 100 тыс. касс, соответствующих новым требованиям.