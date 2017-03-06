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Московский листок

Суд освободил осужденную за репост воспитательницу Евгению Чудновец

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

Суд освободил осужденную за репост воспитательницу Евгению Чудновец

Курганский областной суд постановил освободить воспитательницу Евгению Чудновец, которая была осуждена за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком в социальных сетях.

«Уголовное дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Евгения выйдет на свободу после того, как в колонии получат оригинал решения», - цитирует РИА Новости адвоката Марию Кириллову. Она отметила, что постановление об освобождении уже отправлено в Нижний Тагил. "Естественно, есть технические моменты: необходимо, чтобы подписал начальник, но мы рассчитываем, что Евгения выйдет сегодня-завтра", - отметила она.

По словам официального представителя Генпрокуратуры, Алесандра Куренного, дело прекращено судом за отсутствием в действиях воспитательницы состава преступления. "За ней признано право на реабилитацию", - отметил он.

Напомним, 33-летнюю Евгению Чудновец приговорили к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии за репост видео, на котором изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. По словам Чудновец, репостом она хотела привлечь внимание к этой ситуации.

27 февраля защита сотрудницы детского сада подала жалобу в Европейский суд по правам человека. По мнению адвокатов, были нарушены ее право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

28 февраля Верховный суд вынес решение о направлении материалов дела Евгении Чудновец на пересмотр в президиум Курганского областного суда. Такое решение было принято после того, как заместитель генпрокурора Леонид Корженек внес в Верховный суд кассационное представление. В нем был поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

 



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