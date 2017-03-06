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Московский листок

Российский генерал-майор подорвался на фугасе в Сирии

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

Российский генерал-майор подорвался на фугасе в Сирии

Находящийся в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжёлые ранения в результате подрыва радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками на дороге в сирийский город Хомс, сообщает газета "Коммерсант"

По данным издания, инцидент, в ходе которого пострадал Петр Милюхин, произошел 16 февраля. В тот день генерал Милюхин вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны. Ему предстояло на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, участвовавшей в столкновениях с радикальными исламистами, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС РФ. Однако в 4 км от Тияса "Тигр" был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь. Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли. Генерал Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. В считаные часы он был эвакуирован силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь.

По словам собеседников издания, медикам фактически в полевых условиях удалось остановить кровотечение и стабилизировать его состояние для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко. Официально в Минобороны РФ эту информацию комментировать не стали, но в приемной госпиталя имени Бурденко подтвердили, что Петр Милюхин действительно находится в 56-м реанимационном отделении.

Генерал-майор Петр Милюхин стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании. Всего Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих.

 



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