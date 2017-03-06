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Московский листок

На ВДНХ построят парк аттракционов за 11 миллиарда рублей

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 2

На ВДНХ построят парк аттракционов за 11 миллиарда рублей

Начальная максимальная стоимость строительства тематического парка аттракционов на территории ВДНХ в Москве составляет 11 млрд 350 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента столицы по конкурентной политике.

Отмечается, что финансирование проекта планируется за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, город останется владельцем парка. При этом исполнитель будет определен путем проведения открытого конкурса. Для участия в конкурсе компания-подрядчик должна иметь лицензию министерства культуры на право выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

"При определении победителей приоритетное значение будет иметь предложенная участниками цена. При анализе квалификации будет учитываться опыт выполнения работ в сфере строительства и благоустройства, опыт в поставке и монтаже аттракционов, а также обеспеченность финансовыми ресурсами", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, строительство тематического парка на ВДНХ обойдется почти в 10 раз дешевле гонконгского Диснейленда.

Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 га в южной части ВДНХ. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 года. По предварительным оценкам, после этого его посещаемость достигнет 2 млн человек в год. Прогнозируемая годовая выручка составляет 2,3 миллиарда рублей. Стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Бормалеич написал 06.03.2017 15:22
Нормалек ! Чинуши потирают свои загребущие и липкие ручки в предвкушении очередного распила . Говорят массы требуют хлеба и зрелищ ( развлечений ). Ну еды в великодержавном государстве в избытке все сыты , хамон уже в горло не лезет. Так что второе ( зрелище и развлечения ) для дАрогих россиян будет в самый раз.
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(без названия)
Никола Питерский написал 06.03.2017 15:17
Пир во время чумы.
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