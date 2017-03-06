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Московский листок

Воры-домушники обчистили на 16 миллионов рублей особняк чиновника Минэкономразвития

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 4

Воры-домушники обчистили на 16 миллионов рублей особняк чиновника Минэкономразвития

Злоумышленники ограбили загородный дом главы Департамента государственных целевых программ и капвложений Минэкономразвитя РФ Алексея Грановского. Как передает ТАСС, добычей грабителей стали наличные деньги и принадлежащие чиновнику драгоценности на общую сумму в 16 млн рублей.

"Заявление о краже сейфа из частного дома, расположенного в коттеджном поселке Бристоль, поступило в полицию от Грановского в минувшую субботу. Установлено, что неизвестные взломали дверь на первом этаже дома, похитили сейф, в котором находились деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись. Общий ущерб от кражи составил почти 16 млн рублей", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах столицы.

Он отметил, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, ведутся поиски преступников.

В свою очередь портал LIFT уточняет, что в сейфе находилось три миллиона рублей, 30 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Также в сейфе хранились ювелирные украшения с бриллиантами. Помимо материальных ценностей из дома пропали паспорта жены чиновника и няни, которая работает в семье.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Тот, что в заголовке
Поклонский (пан) написал 06.03.2017 15:26
Я глубоко огорчен испорченностью нравов! Уповаю на скорейшее торжество правосудия.
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походу дело Улюкаева в министерстве процветает.
случайнозашел написал 06.03.2017 15:20
_____________
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(без названия)
Колямеркушкинворсамарский написал 06.03.2017 15:18
А откуда бриллианты в доме у честного чиновника? У них же зарплата вроде всего 100 тысяч рублей, а бриллианты миллионы стоят.
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Опаньки...
Preemus написал 06.03.2017 15:16
Ну, хоть что-то приятное за сегодня в России произошло наконец-то)))
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