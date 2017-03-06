Воры-домушники обчистили на 16 миллионов рублей особняк чиновника Минэкономразвития

Злоумышленники ограбили загородный дом главы Департамента государственных целевых программ и капвложений Минэкономразвитя РФ Алексея Грановского. Как передает ТАСС, добычей грабителей стали наличные деньги и принадлежащие чиновнику драгоценности на общую сумму в 16 млн рублей.

"Заявление о краже сейфа из частного дома, расположенного в коттеджном поселке Бристоль, поступило в полицию от Грановского в минувшую субботу. Установлено, что неизвестные взломали дверь на первом этаже дома, похитили сейф, в котором находились деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись. Общий ущерб от кражи составил почти 16 млн рублей", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах столицы.

Он отметил, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, ведутся поиски преступников.

В свою очередь портал LIFT уточняет, что в сейфе находилось три миллиона рублей, 30 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Также в сейфе хранились ювелирные украшения с бриллиантами. Помимо материальных ценностей из дома пропали паспорта жены чиновника и няни, которая работает в семье.