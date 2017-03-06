Подмосковная птицефабрика уничтожит все поголовье кур из-за птичьего гриппа

На племенном птицеводческом завода "Смена" в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, где в начале марта была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, будут забиты 250 тыс. кур.

«Будет уничтожено все поголовье предприятия, в настоящее время уничтожено 30 тыс. тонн кур, на самом предприятии выставлены защитные барьеры», - цитирует РБК официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, птиц умерщвляют безболезненно, бескровным способом, затем сжигают. С территории предприятия запрещены ввоз и вывоз продукции, там находятся сотрудники полиции.

По данным агентства Интерфакс, очаги птичьего гриппа выявлены на двух птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах Подмосковья. По предварительной информации, забою, по разным данным, подлежит от 400 тысяч до 4 миллионов голов птицы.

Падеж птицы на птицеводческом предприятии "Смена" в Сергиево-Посадском районе начался 27 февраля. Проведенные анализы показали, что часть поголовья заражена вирусом птичьего гриппа H5N8, который не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы.

В настоящее время вокруг предприятия установлена карантинная зона, которая составляет несколько километров. Специалисты проводят мониторинг во всех птичьих хозяйствах района, включая мелкие частные.

Из-за вспышки птичьего гриппа под наблюдением врачей находятся 14 человек – семь человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе и столько же в Щелковском районе. Эти люди здоровы, но изолированы от общества.