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Московский листок

Подмосковная птицефабрика уничтожит все поголовье кур из-за птичьего гриппа

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 2

Подмосковная птицефабрика уничтожит все поголовье кур из-за птичьего гриппа

На племенном птицеводческом завода "Смена" в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, где в начале марта была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, будут забиты 250 тыс. кур.

«Будет уничтожено все поголовье предприятия, в настоящее время уничтожено 30 тыс. тонн кур, на самом предприятии выставлены защитные барьеры», - цитирует РБК официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, птиц умерщвляют безболезненно, бескровным способом, затем сжигают. С территории предприятия запрещены ввоз и вывоз продукции, там находятся сотрудники полиции.

По данным агентства Интерфакс, очаги птичьего гриппа выявлены на двух птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах Подмосковья. По предварительной информации, забою, по разным данным, подлежит от 400 тысяч до 4 миллионов голов птицы.

Падеж птицы на птицеводческом предприятии "Смена" в Сергиево-Посадском районе начался 27 февраля. Проведенные анализы показали, что часть поголовья заражена вирусом птичьего гриппа H5N8, который не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы.

В настоящее время вокруг предприятия установлена карантинная зона, которая составляет несколько километров. Специалисты проводят мониторинг во всех птичьих хозяйствах района, включая мелкие частные.

Из-за вспышки птичьего гриппа под наблюдением врачей находятся 14 человек – семь человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе и столько же в Щелковском районе. Эти люди здоровы, но изолированы от общества.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
старый рыбак написал 06.03.2017 16:48
Вредительство чистой воды. Или конкуренты заразили. Просто так ничего не бывает.
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курица
Поклонская написал 06.03.2017 16:00
всех кур заразила.
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