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Московский листок

Иванов-младший назначен главой "Алросы"

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 2

Иванов-младший назначен главой "Алросы"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву о назначении старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова-младшего президентом "АЛРОСА", передает Интерфакс.

"Подписана директива правительственная о назначении вас на должность - главой единоличного исполнительного органа компании "АЛРОСА". Хочу вас проинформировать, пожелать вам успеха в этой непростой работе", - сказал Медведев на встрече с Ивановым в понедельник.

Напомним, 36 летний Сергей Иванов сменил на этом посту Андрея Жаркова, руководившего компанией с апреля 2015 года.

Сын экс-главы администрации президента России до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет одну из крупнейших страховых компаний России - страховую группу «СОГАЗ». Еще раньше Иванов-младший занимал должность зампредседателя правления Газпромбанка, на которую был назначен в 24 года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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стоик691 написал 06.03.2017 16:49
Что папы бездарные, что дети?
Главное, чтобы усердно выполняли волю Хозяев, которые у власти с 1917 года?
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Путин гений
адвокат написал 06.03.2017 16:40
Песков сказал ,что это вброс,и и что сын Иванова, устроился на работу в институт угля,на кафедру -ископаемых!
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