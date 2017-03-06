Иванов-младший назначен главой "Алросы"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву о назначении старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова-младшего президентом "АЛРОСА", передает Интерфакс.

"Подписана директива правительственная о назначении вас на должность - главой единоличного исполнительного органа компании "АЛРОСА". Хочу вас проинформировать, пожелать вам успеха в этой непростой работе", - сказал Медведев на встрече с Ивановым в понедельник.

Напомним, 36 летний Сергей Иванов сменил на этом посту Андрея Жаркова, руководившего компанией с апреля 2015 года.

Сын экс-главы администрации президента России до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет одну из крупнейших страховых компаний России - страховую группу «СОГАЗ». Еще раньше Иванов-младший занимал должность зампредседателя правления Газпромбанка, на которую был назначен в 24 года.