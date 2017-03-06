Едва созданная Росгвардия становится одной из самых коррумпированных структур

Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД России Вячеслав Варчук арестован по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил факт ареста Варчука, передает ФАН. Генерал-лейтенант Варчук возглавлял рабочую группу, которая занималась вопросом финансирования Росгвардии. И финансирование-то, видимо, весьма хромает - потому что некоторые командиры сводят счёты с жизнью из-за финансовых проблем.

Отметим, что у Росгвардии что-то всё пошло "не с той ноги"... Ни недели без скандала - а ведь Путин хотел оградить свой рейтинг и класс именно этим "интерфейсом". 27 февраля, например, военные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели командира воинской части Росгвардии в селе Гамово Пермского края Александра Торсунова, который покончил с собой, сообщают "Новости Перми" со ссылкой на военный следственный отдел по Пермскому гарнизону.

"Командир части найден в своем рабочем кабинете с огнестрельным ранением в районе подбородка. Рядом с ним обнаружено табельное оружие и одна стреляная гильза", - цитирует "Интерфакс" руководителя военного следственного управления СКР по Пермскому гарнизону Сергея Афанасьева. Трагедия произошла 21 февраля.

"Это было в обед. Он закрылся у себя в кабинете, в здании почти никого не было, поэтому сослуживцы не сразу поняли, что что-то произошло", - рассказал Афанасьев сайту Ura.ru.

Причины суицида пока не установлены. Предположительно, у военного были финансовые трудности. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". У офицера остались жена и ребенок.

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