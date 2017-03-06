Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Едва созданная Росгвардия становится одной из самых коррумпированных структур

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

коррупция мвд росгвардия
Едва созданная Росгвардия становится одной из самых коррумпированных структур

Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД России Вячеслав Варчук арестован по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.  «Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил факт ареста Варчука, передает ФАН.  Генерал-лейтенант Варчук возглавлял рабочую группу, которая занималась вопросом финансирования Росгвардии. И финансирование-то, видимо, весьма хромает - потому что некоторые командиры сводят счёты с жизнью из-за финансовых проблем.

Отметим, что у Росгвардии что-то всё пошло "не с той ноги"... Ни недели без скандала - а ведь Путин хотел оградить свой рейтинг и класс именно этим "интерфейсом". 27 февраля, например, военные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели командира воинской части Росгвардии в селе Гамово Пермского края Александра Торсунова, который покончил с собой, сообщают "Новости Перми" со ссылкой на военный следственный отдел по Пермскому гарнизону.

"Командир части найден в своем рабочем кабинете с огнестрельным ранением в районе подбородка. Рядом с ним обнаружено табельное оружие и одна стреляная гильза", - цитирует "Интерфакс" руководителя военного следственного управления СКР по Пермскому гарнизону Сергея Афанасьева. Трагедия произошла 21 февраля.

"Это было в обед. Он закрылся у себя в кабинете, в здании почти никого не было, поэтому сослуживцы не сразу поняли, что что-то произошло", - рассказал Афанасьев сайту Ura.ru.

Причины суицида пока не установлены. Предположительно, у военного были финансовые трудности. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". У офицера остались жена и ребенок.

Новости по теме:

Российский генерал-майор подорвался на фугасе в Сирии

"Кромешные" права Росгвардии рекомендует урезать Федеральная палата адвокатов

Думаки проодобрямсили право головорезов Росгвардии безнаказанно стрелять в толпу 

Силовигархию защитит от угроз классового возмездия не только Росгвардия, но и "Ростех"

Любые протесты против обнаглевшей диктатуры силовигархии и продажи Роснефти подавит Росгвардия



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Поклонской замироточил бюст
У Поклонской замироточил бюст
04.03.2017
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману
Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и К...
04.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Едва созданная Росгвардия становится одной из самых коррумпированных структур (0)
Иванов-младший назначен главой "Алросы" (2)
Подмосковная птицефабрика уничтожит все поголовье кур из-за птичьего гриппа (2)
Воры-домушники обчистили на 16 миллионов рублей особняк чиновника Минэкономразвития (10)
На ВДНХ построят парк аттракционов за 11 миллиардов рублей (3)
Российский генерал-майор подорвался на фугасе в Сирии (7)
Суд освободил осужденную за репост воспитательницу Евгению Чудновец (6)
Цены на авиабилеты могут взлететь из-за нововведения налоговиков (0)
"Маленький гигант большого Крыма" (4)
Минимум один ополченец погиб в ЛНР при обстрелах ВСУ (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Некрасивые выборы в красивой Франции
Дарья Митина Дарья Митина: Ще не вмерла?......
Дарья Митина Дарья Митина: Прoстo мимими!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Севастопольский банкинг, бессмысленный и беспощадный
Дарья Митина Дарья Митина: Klar, scharf, deutlich
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss