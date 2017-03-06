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Московский листок

Беглый зюгановец Вороненков изнгнан из КПРФ, но дело его в ней живёт

Опубликовано 06.03.2017 в разделе комментариев 0

кпрф позор
Беглый зюгановец Вороненков изнгнан из КПРФ, но дело его в ней живёт

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков с получением украинского гражданства был автоматически исключен из рядов коммунистов, и вопрос его членства в КПРФ не будет обсуждаться на мартовском пленуме партии, передает ТАСС со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе, депутата нижней палаты Юрия Афонина.

"На пленуме этот вопрос не будет решаться. После того как было установлено - и он (Вороненков) признал - наличие украинского гражданства, он автоматически выбыл из рядов (партии). И нам, согласно уставу, не нужно какое-то дополнительное решение (по этому вопросу на мартовском пленуме партии)", - пояснил Афонин. По словам парламентария, пленум КПРФ пройдет в последние выходные марта.

Ранее сегодня сообщалось, что Вороненков готов дать показания по своему уголовному делу в том случае, если российские следователи приедут допрашивать его в Киев.

3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова, а следствие объявило его в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и в организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц. По данным следствия, Вороненков в 2011 году совершил рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью 5 млн долларов. Затем он помог найти покупателя на незаконно захваченный дом предпринимателя Отари Кобахидзе, за что получил более 1 млн долларов.

В настоящее время Вороненков живет в Киеве. Осенью 2016 года вместе с женой и экс-депутатом от партии "Единая Россия", певицей Марией Максаковой он получил украинское гражданство в обмен на показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича и критику российских властей.

От рдакции: Интересно, а за что исключают в таких случаях из КПРФ? Ну вот неотроцкистов, помнится, исключали чёрт знает за что, за разное - просто потому что надо было папе Зю в 2007-м команду в Думу снаряжать без тех, кому наобещали корочки и даже целую "Правду", внутрипартийная борьба, причём нисколько не идеологическая, вот что это было. А Вороненков - чем хуже Афонина, если уж по чести рассуждать? И тут, и другой - откровенные буржуи, причём в КПРФ далеко буржуи не последние. Однако Вороненков - "предал Путинскую Россию", видимо, как-то так и надо формулировать причины исключения из партии, которая когда-то ставила себе в Программе задачу свержения буржуазного, путинского, бонапартистского (выражение Зюганова!) строя и установления на его месте "русского социализма". Есть ещё такая распространённая версия исключения из партии - "за потерю связи с парторганизацией" (причём, первичной), "за неуплату членских взносов". Но вот, подозреваем мы, что Вороненкову и то, и другое - не очень накладно. Сложная задача у президентского кадрового резерва в лице Юрия Афонина встала. Вроде исключить надо, но уже не за фракционность там какую, и не за классовую принадлежность (что выяснилась не вдруг, таких вороненковых рядовые партийцы волокут на своих плечах во власть уже лет двадцать исправно), а именно за измену буржуазному отечеству, как-то так... За то, что буржуёк Вороненков подставил на международном уровне буржуя-пахана, при котором существует и КПРФ парламентской подстилкой.

Д.Ч. 

 

 



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