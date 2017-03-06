В Феодосии разогнали детский футбольный матч, объявив его террористическим митингом

Директор одной из феодосийских школ с помощью сотрудников полиции сорвала футбольный матч между дворовым командами, обвинив школьников в «несанкционированном террористическом митинге», сообщает ИА "Крым- информ".

"Сегодня 04.03.2017г. в с. Краснокаменка состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг не согласованный с администрацией г. Феодосии, запретив нам продолжить матч. Хотя раньше со времени функционирования школы никогда не было запрета находится на территории стадиона: играть в футбол и другие спортивные игры", - написали сами школьники в социальной сети "Вконтакте".

При этом, подростки выложили в социальных сетях видеозапись инцидента и в сопроводительном тексте подчеркнули, что других вариантов культурного досуга в поселке нет.

"Так как в нашем городке не проводится никаких спортивных массовых мероприятий для молодежи и пожилых людей и нет другого места занятием спорта, молодежь самостоятельно решила устроить соревнование между дворовыми командами. После того как мы продолжили игру, директор школы приказал забрать футбольные ворота (мы в полном шоке!). Из запрета директора школы играть нам в футбол, НАМ ЧТО ПИТЬ И НАРКОМАНИТЬ?", - продолжили юные спортсмены.

В свою очередь, руководитель феодосийского отдела образования Надежда Алексеенко не усмотрела в действиях директора школы каких-либо нарушений, пояснив, что женщина действовала в соответствии с соображениями безопасности.

«Ситуация такая, что без предупреждения собрали большую группу детей на стадионе. Собрал молодой человек, который не предупредил никого. И директор, естественно, попросила показать, где медсестра и представитель полиции, поскольку это массовый сбор подростков. Когда на этом стадионе занимаются местные ребята, то вопросов нет, но в данной ситуации были расклеены объявления об организованной игре, и никто даже не предупредил директора школы. Поэтому первое, что она сделала, обратилась в полицию, чтобы приехал представитель МВД», – пояснила Алексенко.