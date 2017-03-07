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Московский листок

Рогозин напомнил, что РФ больше практически не производит транспортных самолетов

Опубликовано 07.03.2017 в разделе комментариев 0

самолет рогозин
Рогозин напомнил, что РФ больше практически не производит транспортных самолетов

На заседании авиационной коллегии вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил о необходимости перевода авиакомпаний на самолеты российского производства. Он отметил, что 52 миллиардов рублей, выделенных в 2016 году на развитие авиационной промышленности России, недостаточно, поскольку парк авиатехники российских авиакомпаний состоит в основном из самолетов иностранных марок, а закупки отечественных Ил-96-300, Ту-204 и Ту-214 практически прекратились.

Наверно, это никак не связано с назначением его сына Алексея заместителем главы Объединенной авиастроительной корпорации, и как раз по линии транспортной авиации. Хотя чем еще объяснить, что столь очевидное благое начинание пришло в голову Рогозину сейчас, а не шестью годами ранее.

Дело в том, что доклад о состоянии авиационной промышленности в РФ с выводами, абсолютно аналогичными сегодняшним рогозинским, был сделан Глазьеавым еще на рубеже 20-21 веков, только подробней, с графиками, таблицами и прочими выкладками. Несомненно, что Рогозин, находившийся тогда с Глазьевым в одной команде, если сам и не работал над этим докладом (судя по всему, Глазьеву помогали более профильные авиационные специалисты), то уж точно его читал. Вот только в дело этот доклад так и не пошел, и мы сегодня имеем именно то, о чем Глазьев и предупреждал: гражданское и транпортное авиастроени практически прекратилось, мощности и кадры утеряны.

Вот и сейчас, как утверждают специалисты, речь идет о проекте модернизации дальнемагистрального Ил-96-400. В начале 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь объявил, что выпуском займется корпорация "МиГ" на подмосковной базе в Луховицах. Агрегаты для него будет производить нижегородский завод "Сокол". 

Стоит напомнить, что в начале нулевых корпорация "МиГ" строила корпус по сборке в Луховицах совсем другого самолета - Ту-334, о котором сегодня предпочитают не вспоминать. А Ил-96-400 гораздо более крупногабаритный самолет. После провала с производством Ту-334 по решению тогдашнего министра обороны С.Иванова, сын которого сейчас возглавил "Алросу", там должны были модернизировать западные б.у. самолеты для военно-транспортной авиации. Что там на самом деле было, сейчас мне трудно сказать.

На 2003 год приходится принципиальный спор о развитии военно-транспортной авиации между правительством РФ и главкоматом ВВС: правительство предлагало "доводить до ума" новый и практически готовый Ан-70, имевший тогда около 70% российской собственности - главкомат настаивал на легкой модернизации уже тогда устаревшего Ил-76 на Ташкентском авиапромышленном объединении. И как ни странно, главкомат победил. Ан-70 за отсуствием финансирования так и остался в состоянии опытно-конструкторской разработки, с Ил-76МФ произошло тоже самое.

И вот прошло полтора десятилетия, а все разговоры продолжают крутиться вокруг тех же моделей самолетов и тех же производственных площадей. И все о том же - о переходе российсой авиации на самолеты собственного производства.

Похоже, лет через двадцать князь Рогозин-младший в разговоре с графом Ивановым-младшим будут говорить все о тех же "Илах", "Тушках" и так и не загруженном цехе в Луховицах: "Да-да, а отец-то твой прав был, прав..." А потом рассядутся каждый в свой бизнес-джет производства "Бомбардье" и направятся по своим важным делам.

Анатолий Баранов



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