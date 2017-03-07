Правительство отказалось ограничивать зарплаты Сечину и Миллеру

Правительство может отказаться от новой методики расчёта вознаграждений топ-менеджеров госкомпаний, которая устанавливает размер выплат в зависимости от ключевых показателей эффективности (КПЭ), сообщает газета «Ведомости». Такую методику прошлым летом распорядился разработать премьер-министр Дмитрий Медведев. Финальную версию документа в правительство вносило Минэкономразвития, но, поскольку он сильно бы ограничил возможности госкомпаний платить своему руководству, есть риск, что от методики вовсе откажутся, сообщает издание со ссылкой на двоих участвующих в обсуждении чиновников и эксперта.

Отмечается, что согласование методики шло непросто. Свои предложения выдвигали Росимущество, Минэкономразвития и эксперты «открытого правительства». Победила – в общих чертах – позиция экспертов, которые предложили модель, состоящую из двух частей: фиксированного годового оклада (менее 50% вознаграждения) и переменной части, зависящей от КПЭ (более 50%).

Директивы с методикой расчета были подготовлены и внесены вице-премьеру Игорю Шувалову, однако их вернули с формулировкой «доработать». При этом не было указано, что именно необходимо доработать. Сроки внесения изменений также не известны, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.

В пятницу будет совещание у Шувалова, на котором будут решать, дорабатывать документ или забыть эту историю, рассказывает чиновник Белого дома. Эту информацию подтверждают и три других участника обсуждения.

Реальная версия такая – похоже, идею решили вовсе похоронить, говорит участник обсуждений: «Это результат хождения в правительство крупных госкомпаний, которые не хотят, чтобы им хоть как-то связывали руки». Бонус в зарплате, не привязанный к КПЭ, сейчас есть у многих, после принятия методики этот бонус они могли бы выплатить, только согласовав его в Росимуществе и профильном ведомстве, объясняет он.

Представители вице-премьера, Росимущества и Минэкономразвития от комментариев отказались.